Polémica: queja de un DT porque se designó a una árbitra para las semifinales

“Es insólito que te pongan en una semifinal a una señorita”. Esa fue la frase con la que se despachó el técnico de Defensores de San Roque, Eric Villalba, tras perder con Rivera de Bella Vista, en el primer cruce de semifinales de la Liga de fútbol de la localidad de correntina de Bella Vista. La respuesta no se hizo esperar.

La frase de Villalba fue porque en el encuentro Jenifer Ojeda fue la encargada de impartir justicia.

En declaraciones a Potrero TV, el DT comenzó diciendo: “La verdad es que fue un partido duro, nos complicaron con pelotazos. Nosotros implementamos nuestro juego, nos quedamos con uno menos”.

“Tienen que aclarar cosas de árbitros, es algo insólito que en la semifinal te pongan una señorita”, arremetió al terminar el partido, en el que su equipo cayó por 2 a 1.

Y siguió: “Si tienen que agarrar confianza, tienen que mandar en otro lado, no en esta clase de partidos. Por ahí uno no quiere faltar el respeto, capaz que si está un hombre por ahí se va más de frente y le puede decir las cosas y va a entender, pero a una dama no se le puede decir nada”.

Sin embargo, después de que sus declaraciones tomaran revuelo, Villalba intentó aclarar la situación.

“Fue en un momento de calentura. Yo jamás discriminaría a la señorita porque quiero que el fútbol esté abierto para que mi hija juegue el día de mañana”, sostuvo.

Además, afirmó que “en ningún momento la declaración fue directa a la discriminación”.

“El que juega al fútbol sabe que las revoluciones están a 2.000 y por ahí uno no piensa. Cuando uno está en frío, piensa realmente y ve lo que causó. Pido disculpas por la declaración, fue un momento de tensión. O yo me expresé mal o se entendió mal”, añadió en declaraciones que fueron replicadas por el portal Radio Bella Vista.

Respuesta

La respuesta de la árbitro, Jenifer Ojeda, no se hizo esperar y apuntó fuertemente al hecho como un “acto discriminatorio”.

“Por lo visto este tema se hizo viral porque me están llamando de todos lados para hacer mi declaración. La verdad es que si fuese por un acto de arbitraje, pasaría por desapercibido pero va más allá de eso porque es un acto de discriminación a la mujer”, dijo la jueza.

A su vez sostuvo que “es una locura, con este tipo de comentarios te bajan el ánimo y no te dan ganas de seguir haciendo lo que te gusta”.

“De la tribuna hago oídos sordos y como a mí me gusta esto, no es un tema mayor. Si viene del interior donde estoy trabajando, es feo. Mis colegas se solidarizaron, mediante una reunión nos pusimos de acuerdo para hacer lo que corresponda. Si me tocara dirigir, por estos comentarios, les demostraría que yo soy superior a ellos. Te hacen más fuerte”, concluyó Ojeda en diálogo con el mismo medio.