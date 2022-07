Baja el río Uruguay y no prevén nuevas crecientes en Paso de los Libres

Baja el río Uruguay en toda la cuenca y no prevén nuevas crecientes en Paso de los Libres. Continúa la asistencia a las familias autoevacuadas y esperan que para esta noche se normalice su situación.

Al cierre de esta edición, la Dirección de Defensa Civil de Paso de los Libres informó que la altura era de 7,90 metros en bajante. “Está bajando el río. Bastante rápido por suerte. Pero continuamos la asistencia a 15 personas que viven a la vera del río”, confirmó a El Litoral Alcides Acuña, director de Defensa Civil.

Según contó, la autoevacuación de estas familias continúa vigente hasta que el río llegue a los 7,50 metros. “Creo que para mañana a la noche (por esta noche) se normalizará la situación y volverán a sus casas”, indicó. La asistencia es con acompañamiento médico, alimentos y otras necesidades básicas.

Sobre una posible crecida nuevamente, sostuvo que “por situaciones climatológicas, va a ser difícil que crezca porque no hay pronósticos de eso. Salvo que haya otro pronóstico en el sur de Brasil. Por acá no se avizoran lluvias en gran escala, solo algunas donde crecerá un poco, pero no más de lo normal”.

Al cierre de esta edición, Santo Tomé registró, según el informe de Prefectura Naval Argentina, 6,83 metros con tendencia bajante. Esta fue la cuarta crecida extraordinaria del caudal producto de las fuertes lluvias en el país fronterizo y la apertura de compuertas de la represa Foz de Chapecó.