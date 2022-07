El Papa Francisco no descarta renunciar: “No sería una catástrofe”

El Papa Francisco aseguró este sábado que no descarta renunciar al pontificado, aunque lo matizó al señalar que ahora mismo no se plantea hacerlo. “Cambiar de Papa no sería una catástrofe”, dijo el pontífice argentino a los periodistas que lo acompañaban en el vuelo de regreso a Roma desde Canadá.

En el país norteamericano pasó seis días con una agenda repleta.

“La puerta está abierta, es una de las opciones normales, pero hasta hoy no he llamado a esa puerta, no he dicho: ‘Voy a entrar en esta habitación’. No he tenido ganas de pensar en esa posibilidad. Pero eso no significa que pasado mañana no empiece a pensar en ello”, sostuvo el pontífice sobre una eventual dimisión.

Bergoglio, de 85 años, ha reconocido también que los problemas de rodilla le dificultan caminar y obligan a reducir su actividad, especialmente en lo que se refiere al extenuante ritmo de los viajes papales. “No creo que pueda ir al mismo ritmo que antes. Pienso que a mi edad y con esta limitación [la lesión de rodilla] tengo que reservar algo de fuerzas para poder servir a la Iglesia. O también podría plantearme la posibilidad de hacerme a un lado, lo que sinceramente no sería una catástrofe, pues se puede cambiar al Papa sin problema”, sostuvo.

