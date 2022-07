Casación rechazó un planteo de Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó ayer un planteo de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa que investiga el espionaje a políticos, periodistas y gremialistas que se registró durante la gestión de Mauricio Macri. La querella de la exjefa de Estado cuestionaba el fallo de la Cámara Federal porteña que determinó que no hubo una asociación ilícita desde la cúpula de la AFI macrista.

Ayer los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos no hicieron lugar a esas objeciones y, sin analizar el fondo, convalidaron los procesamientos y faltas de mérito de todos los involucrados.

“El recurrente no alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el a quo, que permita equipararla a definitiva a los efectos de habilitar la intervención de esta Cámara”, dijo el fallo al que accedió Infobae. Y recordó que “es la doctrina judicial emanada de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que ‘…las resoluciones cuya consecuencia sea seguir sometido a proceso penal no constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a tal, salvo que se verifique un perjuicio que no admita reparación ulterior’”. Una lluvia de rechazos similares se firmaron ayer al responder a otras siete querellas que impugnaban el fallo de la Cámara Federal.

Se trata de la causa que nació en los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde los exjefes de la AFI y muchos de sus ex agentes, junto a policías y penitenciarios, fueron procesados por integrar una banda que se dedicó a espiar.

El 21 de diciembre pasado, la Cámara Federal porteña, con la firma de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi y la disidencia de Eduardo Farah, sostuvo que no existió una asociación ilícita para hacer vigilancia política y decretó la falta de mérito de muchos de los implicados.

