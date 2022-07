Lautaro Midón terminó su gira por el césped británico con ocho victorias

Con el saldo de cinco victorias en ocho presentaciones en singles y tres triunfos en seis encuentros disputados en dobles, culminó la primera gira del correntino Lautaro Midón en torneos con canchas de superficie de césped.

Ayer el tenista de 18 años y que con la última actualización (lunes 4 de julio) encuentra en el puesto N° 14 del ranking ITF Junior se despidió del cuadro de dobles de Wimbledon. Allí en compañía de su compañero Juan Manuel La Serna perdieron ante los españoles Martin Landaluce y Pedro Rodenas, séptimos preclasificados de la competencia, por 6-1 y 6-2 en poco menos de una hora de juego. Esta misma pareja europea ya había derrotado a los argentinos en la segunda ronda del J1 de Roehampton la semana pasada. Allí fue 5-7 y 3-6.

En su segunda presentación en un certamen con superficie de césped, Midón y La Serna habían arrancado con triunfo sobre los británicos Patrick Brady y Williams Jansen 7-6(4) y 6-4).

Mientras que en el J1 de Nottingham en el comienzo de la gira británica, el dueto argentino, que ya compitió en varios certámenes continentales representando al país, alcanzó las semifinales. Beneficiados por el sorteo, los sudamericanos comenzaron el certamen desde la segunda ronda. Allí vencieron a Roy Keegan de Gran Bretaña y Etienne Marty de Francia, 6-3 y 6-2. Luego, en los cuartos de final, superaron a Alejandro Bancalari de Chile y Jelani Sarr de Estados Unidos, 7-6(5) y 6-0. Mientras que por un lugar en la final del torneo de Nottingham perdieron frente al dueto estadounidense compuesto por Nicholas Godsick y Aidan Kim, 6-3 y 6-1.

En esa competencia los argentinos fueron los cuartos preclasificados.

Positivo

En cuanto a la producción que cumplió en individuales, el correntino culminó con cinco victorias y tres derrotas. Alcanzó los cuartos de final en dos certámenes y de manera consecutiva. Fue en Nottingham y en Roehampton. Además en los dos torneos no cedió ningún set en sus cinco triunfos. Salvo el canadiense Jaden Weekes en los cuartos de final de Nottingham, que no venía con un halo especial, el resto de los verdugos de Midón en el césped británico si lo tenían. En Roehampton el español Martín Landaluce frente al argentino alcanzó las nueve victorias consecutivas. Inclusive terminó consagrándose en los dos torneos previos a Wimbledon. Mientras que en el All England, Joao Fonseca, es la sensación del torneo junior con apenas 15 años.

Se debe tener en cuenta además que los jugadores sudamericanos son formados en canchas de superficies de polvo de ladrillo o cemento, y cuesta la adaptación al césped. Así el jugador formado en el Club San Martín se convirtió el domingo en el tercer tenista correntino en jugar sobre el césped del Reino Unido. En esta línea, el tenista afirmó: “La superficie es bastante distinta, y no estamos acostumbrados. La verdad es que a mí los primeros dos días no me gustó tanto, después me empezó a gustar un poco más" dijo Midón tras la derrota contra Fonseca.

Lo que viene

Tras cumplir con su primera gira por el Reino Unido el correntino regresará al país a entrenarse y planificar lo que será su futuro, que tiene como objetivo primordial su participación en el Abierto de los Estados Unidos. El cuarto y último Grand Slam de la temporada se desarrollará del 4 al 10 de septiembre.

Previo a su participación en el campeonato estadounidense el correntino proyecta jugar algunos certámenes Futures.

Sigue Nadal

El español Rafael Nadal le ganó ayer al neerlandés Botic Van De Zandschulp por 6-4, 6-2 y 7-6 (8-6) y avanzó a los cuartos de final del Abierto de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

Nadal, ubicado en cuarto lugar del ranking mundial del ATP y segundo favorito al título, empleó 2 horas y 24 minutos para doblegar al holandés Van De Zandschulp (25), quien solo fue escollo en el tercer set. Nadal se medirá en los cuartos de final con el fuerte sacador estadounidense Taylor Harry Fritz (14), quien previamente se deshizo sin inconvenientes del australiano Jason Kubler (99) al derrotarlo sin atenuantes por 6-3, 6-1 y 6-4, luego de 2 horas y 1 minuto de juego.