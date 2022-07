Valdés sobre Batakis: “Ojalá pueda torcer el rumbo de dificultades de los argentinos”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se refirió ayer a la nueva ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis. Ponderó su rasgo político y dijo: “Ojalá que pueda torcer este rumbo de dificultades que tenemos los argentinos. Una inflación llegando al 60%, donde nosotros vamos viendo que la pobreza sigue creciendo”.

Tras el acto de asunción de la nueva ministra de Turismo Alejandra Eliciri y Mario Salvia en el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), el gobernador dialogó con la prensa sobre la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía de la Nación y la designación de Silvina Batakis.

“Nosotros la conocimos, sobre todo los gobernadores. Le deseo la mejor de las suertes. Estamos atravesando un momento muy difícil y ojalá que pueda torcer este rumbo de dificultades que tenemos los argentinos. Una inflación llegando al 60%, donde nosotros vamos viendo que la pobreza sigue creciendo. Ojalá que pueda ir bien”, dijo Valdés a la prensa.

“Nosotros siempre hacemos una apuesta para que a los gobiernos les vaya bien, porque quiere decir que nos va bien a todos. Fundamentalmente es una ministra que tiene un rasgo político importante. Se desempeñaba como secretaria de Provincias en el Ministerio del Interior y tuvimos muchísima relación”, agregó.

“El Presidente y la vicepresidenta, en este caso, son los que eligen los actores de gabinete, son ellos los que evalúan quiénes son los indicados o no. Y las gestiones se miden por resultados. Muchas veces no creemos nosotros que una persona se puede desempeñar bien, porque no la conocemos, pero Batakis es una persona que tiene carácter, conocimiento y puede andar muy bien. Ojalá que tenga éxito”, remarcó.

En esa línea y consultado sobre la posibilidad de solicitar una audiencia con Batakis expresó: “Ellos fueron votados para gobernar y tienen que gobernar. Si quieren alguna opinión seguramente nos llamarán”.

Sobre la renuncia del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, dijo: “Ellos manejan su tiempo, creo que todos sabemos que tenemos fecha de vencimiento y tenemos que hacer la gestión. Hasta que él lo comunicó, no lo sabía. Por ahí los rumores, muchos son ciertos, pero la mayoría son mentiras”.

Acerca de si la oposición fue consultada para la designación de la ministra de Economía, Valdés afirmó: “Con nosotros no habló nadie, seguro lo hicieron con los gobernadores peronistas”.

En tanto, sobre la relación con Nación por la asignación de fondos dijo: “Ojalá nos puedan dar lo que nos corresponde, que nos puedan dar un pedacito de los fondos discrecionales y que no vayan solamente para las provincias amigas. Pero confiamos en que esta ministra pueda andar mejor que el anterior, con quien no teníamos ningún tipo de relación. Y que nos pueda ir bien a todos”.

Por último, sobre la discriminación de Nación hacia Corrientes, Valdés indicó: “Por supuesto eso se da. Ojalá que cambien y que nosotros podamos tener un Gobierno nacional más amplio, que sea abarcativo de las provincias. El Presidente dijo que iba a gobernar con las 24 provincias y hoy nosotros vemos que viene a una provincia y no llama al gobernador. Va a otra provincia, como Jujuy, y no llama al gobernador”.

“Ojalá podamos trabajar en un sistema donde todas las provincias sean incluidas, sean respetadas por sus decisiones políticas de quien maneja y quien gobierna, y que no estemos apretando a aquellos que son opositores de esta forma”, cerró.

Gabinete

Como lo anticipó El Litoral, Valdés llegó ayer a la localidad de Itatí, donde junto con e vicegobernador de la provincia Pedro Braillard Poccard y al intendente local Francisco Romero encabezó una reunión de gabinete ampliada. Allí participaron los jefes comunales de la zona, aunque también estuvo presente el mandatario de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés.

Durante el encuentro que se realizó en el Complejo de Cabañas Carayá Retá, el mandatario dialogó con los representantes municipales acerca de las demandas de cada una de sus localidades, para empezar a brindar respuestas en conjunto.

Pero su visita a Itatí inició con la firma de una carta de intención con un inversor privado para la construcción de un hotel tres estrellas y un convenio con la Comuna para obras de enripiado y cordón cuneta. “Luego de la Fiesta de la Virgen de Itatí (16 de julio), vamos a recuperar la fachada, interior y las obras que necesite la Basílica, junto al Invico”, anunció Valdés.

“Estamos terminando la avenida Gamarra y estamos a disposición de nuevas obras y requisitorias, aportando también en cordón cuneta y enripiado para tener una buena circulación”, informó.

También adelantó que van a recuperar “absolutamente la costanera de Itatí, extendiéndola, para que el turismo religioso pueda ser aprovechado. Tenemos que darle potencia a la pesca y motorizar todo esto como una alternativa, para que el turista permanezca en la localidad y disfrute de sus bellezas naturales”, finalizó el gobernador Valdés.