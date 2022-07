El PJ pone primera para alcanzar la normalización

Un grupo de dirigentes peronistas se reunirán hoy en la sede del Partido Justicialista para finiquitar un pedido que elevarán al interventor Juanchi Zabaleta. Buscan la normalización partidaria antes del año electoral. Ya hay nombres en danza.

El intendente de Mercedes, Diego Caram, dijo que su candidato para ocupar el cargo de la presidencia del Partido Justicialista de Corrientes es el exjefe comunal de Santa Lucia, José “Tata” Sananez, porque “es un tipo que ganó todas las elecciones”.

“La conducción tiene que venir del interior”, manifestó Caram en el programa “Antes que se imprima”, por Radio Dos.

La semana pasada, el senador provincial, Martín Barrionuevo, admitió su intención de presidir el peronismo local. “Sí, tengo intenciones de serlo”, aseguró ante la consulta.

“Tengo intenciones de aportar a la construcción de este nuevo proceso, pero no es poner mi nombre por sobre otras cosas, no”, dijo Barrionuevo e insistió: “Creo que puedo aportar desde allí. Aunque también estoy convencido de que otros compañeros lo pueden hacer, no me creo ni más ni menos que nadie. Y lo discutiremos, nos pondremos de acuerdo o no, pero son cosas que deben estar sobre la mesa”.

Hoy por la tarde se realizará un nuevo encuentro de referentes territoriales, representantes de diversas líneas internas, lideres sociales, representantes gremiales e institucionales del peronismo de la Capital; con el objetivo de analizar aspectos relativos al proceso de normalización partidaria.

Se abordarán temas como posibles plazos y cronogramas; creación de comisiones de trabajo técnico-político; necesidades de modificación de la Carta Orgánica; escenario electoral local y nacional del 2023.

En los próximos días se realizarán nuevos encuentros en la sede de Salta 663 y en las unidades básicas de los barrios, para ampliar el diálogo y las propuestas con la militancia Peronista de la Ciudad de Corrientes; para afrontar el necesario proceso de normalización partidaria.

Se busca convocar a todos los sectores del PJ de Capital para participar del proceso de normalización partidaria que debe concretarse en el transcurso de 2022 y requerir al delegado normalizador Juan Zabaleta, pronta elección de autoridades del PJ de Corrientes.