Mili Álvarez: “Ojalá los adolescentes se animen a escribir sin tantas inseguridades”

Verónica Echezarraga

@veroechezarraga

“Si les gusta escribir, no estén pendientes de la opinión de los demás, simplemente escriban, seguro a alguien le va a gustar y a alguien no”. La frase pertenece a Milagros Álvarez, una correntina de 17 años que está lista para presentar su novela “El miedo” (Editorial D) en la Feria Provincial del Libro. Durante una conversación con El Litoral, la estudiante del Colegio Robineau contó que uno de los objetivos de esta obra es motivar a los adolescentes a hacer lo que les gusta. “El libro está dedicado a Alejandro Mauriño”, adelantó.

Tiempo antes de cumplir 15 años, durante una cena familiar, los padres de Mili (que ya habían notado su talento literario), le sugirieron que escribiera una autobiografía, pero para la joven eso era algo casi vanidoso. “No iba escribir sobre mi vida, pero en esa charla empecé a pensar en la posibilidad de escribir una novela”, recordó y dijo también que le había parecido una buena idea teniendo en cuenta que los libros son sus grandes aliados. “Me gusta mucho leer”, aseguró. “Percy Jackson y los Dioses del Olimpo” es la obra favorita de Milagros y es también una de las que inspiró su novela.

“El miedo” es una novela juvenil de suspenso y romance cuyos personajes principales son Alexa y Lance Hunter. Ellos son hermanos (mellizos) y fueron separados al ingresar a un internado. “Lo primero que hice fue construir los personajes. Yo sabía cómo empezaba la novela y cómo terminaba, pero no tenía idea de lo que pasaba en medio”, recordó entre risas y dijo que el proceso fue simple: “Solo me sentaba y escribía lo que me dictaba la imaginación”.

Aunque leer y escribir son uno de los pasatiempos favoritos de Mili, lo que la motivó a editar el libro fue ver que muchos de sus amigos y compañeros de colegio quieren hacer cosas pero se sienten inseguros y muchas veces no tienen el apoyo de su familia. “Yo quiero motivar a los de mi edad a que hagan lo que quieren, especialmente a los que les gusta la literatura como a mí”, marcó y adelantó que mientras ultima los detalles de la presentación de “El miedo”, está comenzando a escribir el segundo libro y todo indica que será una continuación del primero.

“El libro tiene 215 páginas, y creo que me quedé corta”, consideró, y dijo que el encargado de la primera corrección había sido Alejandro Mauriño. “Al principio sé que no tenía muchas ganas de corregirlo, pero cuando lo leyó se sorprendió y me escribió palabras muy lindas”, recordó. Comentó también que la obra está dedicada, justamente, a Mauriño; “sus devoluciones me generaron mucha felicidad y me ayudaron un montón”, dijo Milagros

La tapa de “El miedo” es obra de Genoveva Castellar y la presentación oficial será en la Feria Provincial del Libro, a realizarse del 14 al 24 de julio en la ex usina eléctrica de la capital correntina.