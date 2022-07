El Senado, sin avances en la paridad, alista las vacaciones

El Senado vuelve al recinto, pero no dará tratamiento al proyecto de paridad de género en el ámbito legislativo. La iniciativa del Ejecutivo provincial no figura en el temario legislativo dispuesto y mientras algunos legisladores aseguran que “siguen trabajando en la iniciativa”, otros no descartan “que se pueda tratar sobre tablas”.

A pesar de que se pregona el consenso sobre la sanción de la normativa, (aunque algunos ya la patearon para el segundo semestre del año, al ser un año no electoral), según el orden del día de la sesión de hoy todavía el proyecto no logró despacho y, en consecuencia, su tratamiento quedaría para luego de las vacaciones de invierno.

En este sentido, El Litoral dialogó con varios legisladores de la Cámara Alta sobre el tratamiento del proyecto. Todos insistieron “en el trabajo que están realizando en la norma para evitar juicios posteriores”, pero las versiones se cruzaron al ser consultados sobre su tratamiento en la sesión de hoy. Algunos descartaron esta posibilidad y otros señalaron que podría lograr despacho en las primeras horas de hoy, ya que ayer no hubo actividad por el Día del Empleado Legislativo.

Se debe consignar que no hubo avances y tampoco se descarta el ingreso sobre tablas del despacho del proyecto que promueve que se incorpore el artículo 61 al texto del Código Electoral de la Provincia, Decreto Ley Nº 135/2001 (Vacancia en la lista). Este es uno de los puntos que está siendo analizado del proyecto remitido por tercera vez por el Ejecutivo, y que sería el primer paso para luego avanzar con la ley impulsada por el Gobierno de Corrientes.

El otro punto que estaría demorando la sanción de la paridad, considerada como “una deuda pendiente” por el gobernador Gustavo Valdés, es la cuestión de las identidades no binarias establecidas por el decreto nacional Nº 476/2.

En el temario figuran dos proyectos venidos de Diputados con modificaciones. El primero refiere a los funcionarios del Ministerio Público, y el segundo, que crea el Fondo Social de Afectación Específica para Servicios Fúnebres, está destinado a personas en condiciones de vulnerabilidad.

Proponen la creación del Instituto Correntino de Economía del Conocimiento (Icec), el Programa de Fomento de uso de energía solar para consumo residencial y de Deportes Adaptados.