El Pre Federal en Corrientes comenzará el 6 de agosto

El torneo Pre Federal 2022 de básquetbol en la provincia de Corrientes se pondrá en marcha el 6 de agosto con la participación de 10 equipos y todavía sin confirmación de cuántos equipos ascenderán al certamen Federal 2023. Los clubes participantes fueron divididos en dos grupos donde jugarán todos contra todos a dos ruedas. Además habrá un interzonal por fecha.

El que finalice primero en cada zona avanzarán directamente al Final Four. Mientras que los segundos y terceros jugarán series al mejor de tres partidos para clasificar a la definición.

Las zona quedaron conformadas de la siguiente manera:

Grupo 1: El Tala, Pingüinos y Córdoba de Corrientes; Unión de Goya y San Martín de Curuzú Cuatiá, actual campeón del certamen.

Grupo 2: Atlético Saladas; Colón y Hércules de Corrientes: Amad de Goya y San Lorenzo de Monte Caseros.

Los cruces interzonales serán: Amad vs. Unión; San Martín vs. San Lorenzo, El Tala vs. Hércules, Atlético Saladas vs. Córdoba y Pingüinos vs. Colón.

El 27 de julio cerrará el libro de pases. Hasta ese día cada club tendrá tiempo de cargar a sus jugadores en el Sistema de Registración Digital (Siredi) de la Confederación Argentina de Básquetbol.

Las listas podrán contar con 6 jugadores mayores, 2 fichas U23, 4 fichas U21 y juveniles sin límites. En tanto que no estará permitió hacer recambios de jugadores una vez que se presenten las respectivas nóminas.