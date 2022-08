Taraguy festejó sus primeros 60 años y apuesta a seguir creciendo

El Taraguy Rugby Club (TRC) cumplió ayer sus primeros 60 años de vida. El nuevo aniversario encontró a la entidad en pleno crecimiento. “No queríamos dejar pasar este 11 de agosto, que es cuando el club cumple años. Por eso realizamos esta cena para socios y amigos, el festejo grande lo vamos a hacer más adelante”, comentó el presidente de Taraguy, Diego Gómez Coll.

“En 1962 dio comienzo a esta linda historia que es Taraguy. Año tras año vamos creciendo como institución, no solo en lo deportivo, también lo hacemos en materia de infraestructura donde tratamos de acompañar el crecimiento que tenemos tanto en el rugby como en el hockey”, agregó el dirigente.

La comisión directiva que encabeza Diego Gómez Coll llegó en un momento muy particular. “Cuando asumimos, nos agarró la pandemia. Tomamos la conducción a fines de 2019 y todo el 2020 estuvimos prácticamente sin actividad deportiva, pero no por eso nos quedamos quietos”.

Sin la posibilidad de practicar deportes, el objetivo fue mejorar el club. “Se agrandó el quincho para los terceros tiempos, se hizo un gimnasio que ahora lo estamos equipando y avanzamos con nuevos baños para mujeres”.

En medio de un contexto económico complicado, “la idea es ir creciendo y acompañando las necesidades que tiene el club en lo inmediato. Siempre respetando el máster plan que tenemos para el crecimiento”.

El directivo, sostuvo que “cuesta mucho hacer obras porque no vivimos de las cuotas societarias. Los socios hacen su aporte pero por suerte tenemos mucha gente que nos da una mano. Tenemos sponsor que están a nuestro lado, el Gobierno que nos apoya y así vamos haciendo las obras que vamos necesitando, de a poquito, pero las vamos realizando”.

“Hoy el crecimiento del club nos va ganando”, reconoció. “Mejoramos la infraestructura pero el crecimiento que tenemos en cuanto a la cantidad de jugadores de rugby y hockey nos supera”.

La instalación del césped sintético en la cancha de hockey provocó una gran demanda para sumarse a este deporte. “El crecimiento que vemos es prácticamente día a día. Mucho tiene que ver con poder contar con la nueva cancha. Es impresionante los chicos y chicas que se suman, y por ahí nos vemos desbordados porque no podemos ir al mismo ritmo con la infraestructura, pero de alguna u otra manera intentamos no atrasarnos y que todos estén cómodos”.

El presidente también analizó lo estrictamente deportivo de la entidad. “Estamos contentos porque hace varios años que venimos poniendo a los distintos equipos de Taraguy en las instancias decisivas de los torneos de rugby. Ahora tenemos tres divisiones menores, la M15, M16 y M17, jugando las finales y el plantel superior disputando el tercer puesto del Regional”.

Gómez Coll resaltó que “salir campeón no es lo único que cuenta, a la hora de pensar bien y analizar, estar disputando siempre instancias decisivas también habla de un gran trabajo. Esto es mérito de los staff que tenemos en el club que son casi todos exjugadores de la entidad. Ellos se encargan de los chicos, brindan su tiempo y energía, intentando devolver un poco al club, lo que el club les dio cuando eran jugadores”.

“Yo comencé como jugador, fui entrenador y ahora soy presidente”, contó. “Eso refleja lo que es un club de rugby totalmente amateur, donde el recurso humano se va reciclando de acuerdo al espacio que tiene que ocupar cada uno”.

Taraguy cumplió 60 años y Diego Gómez Coll forma parte de una camada que vivió una etapa especial en el club. “Nuestra generación pasó por varias sedes y donde no había tantas comodidades. Hoy les contamos lo que vivimos a los más chicos y les cuesta creer, pero ahí también radica el amor que tenemos por el club”.

Allí recordó que “comencé a jugar al rugby en Taraguy cuando la cancha estaba en Paso de la Patria. Nos íbamos en colectivos varias divisiones juntas, llegábamos y teníamos que marcar la cancha. Después pasamos a jugar en el Hípico Santa Catalina donde también solamente teníamos la cancha. Hasta que después, en este terreno, en el ingreso a Lazareto, nos quedamos aquerenciados y donde nos estamos desarrollando”.

También afirmó que “pensamos que vamos a seguir creciendo en este lugar hasta que en algún momento sumemos otra sede, porque las instituciones van progresando y los espacios que hace algunos años parecían enormes hoy no quedan chicos”.

Durante su paso como jugador, Diego Gómez Coll vivió diferentes momentos. “Participé de equipos que tuvieron logros importantes, pero no me puedo olvidar de la etapa en que no podíamos ganar”, manifestó.

“Gracias a los formadores que tuvimos y al mensaje que nos dieron, aprendimos a ganar sabiendo perder. Llegar a ganar requiere mucho sacrificio, dedicación y tener autocrítica. Cuando llegué al plantel superior fuimos campeones en el 1996, después de 18 años sin un título en primera. Fui parte de un equipo que fue avanzando, creciendo hasta que logramos el campeonato y a partir de allí tuvimos una buena cosecha de títulos”.

Entre los gratos recuerdos está “el equipo que salió campeón en el Torneo del Interior en 2002, uno de los logros más grandes que tuvo el club, con un equipo muy sólido, y después por supuesto están los recuerdos por los logros que tuvimos con los Monos Negros en seven”.

Luego reiteró un concepto: “tuvimos esos logros después de fracasar mil veces, de no abandonar, de seguir entrenando y mejorando hasta que llegamos al triunfo. Hay que saber que muchas veces no se llega pero hay que estar tranquilos con la entrega que se tuvo en el día a día”.

El mensaje final fue claro. “Por supuesto que a todos nos gusta ganar, pero es más importante disfrutar todo el proceso que a veces termina con la victoria y otras no. A veces nos toca perder y no hay que dramatizar, no deja de ser un juego. Lógico que cuando perdés no salís contento, pero el deporte siempre te da revancha, y lo bueno es la esperanza de pensar que la próxima se te va a dar”.