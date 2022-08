Con ollas populares, trabajadores de San Roque reclaman un aumento salarial

Trabajadores municipales de San Roque se manifestaron esta semana en la localidad para exigir el pago de un bono salarial de $15 mil. Realizaron una olla popular y reclamaron en plena fiesta patronal. El cura de la localidad los bendijo y pidió que no dejen de reclamar “porque es su derecho por ley”.

Crece el conflicto en San Roque, ya que empleados municipales de San Roque piden una recomposición salarial acorde a la situación actual. “Necesitamos un paliativo mensual de 15 mil pesos ya. No se cierre, dialogue”, escribieron los trabajadores en su cartel de reclamo.

Se establecieron en la plaza principal y realizaron manifestaciones frente al domicilio del jefe comunal en plena fiesta patronal. Además, el viernes a la noche realizaron una olla popular para continuar con el reclamo. Se quejan de que no reciben respuestas del intendente Raúl Hadad. “Queremos que nos respondan. Somos ciudadanos y saben que si nosotros no reclamamos no llegamos a ningún lado. No queremos que esto se vuelva como en 2001, donde las personas tuvieron que saquear negocios. Ni siquiera podemos pescar porque no hay peces en el río. Antes nos la podíamos rebuscar”, mencionó Sergio Quintana, uno de los trabajadores y referente de la Aoem.

“Señor intendente, no se enoje con nosotros. Respetamos que la ciudadanía lo eligió. No nos culpe a los trabajadores, pero respóndanos, por favor. Estamos manifestándonos porque necesitamos respuestas ya”, pidió en el micrófono frente a la ciudadanía.

Los trabajadores también recibieron el acompañamiento de sindicalistas de la zona, quienes aseguran que estos serían los salarios más bajos de la provincia. “Un changarín en el municipio de San Roque cobra entre 8 y 10 mil pesos. Y una empleada con más de 15 años de antigüedad tiene un sueldo de 25 mil. Por eso vinimos a San Roque a solidarizarnos con los compañeros, porque esta situación es apremiante”, señaló Adrian Alegre, secretario general electo del Sindicato de Empleados Municipales de Saladas, a Radio Dos.

Como el reclamo se realizó en pleno festejo patronal de San Roque, recibieron el acompañamiento del párroco de la localidad. “Yo agradezco que siempre me invitan a participar de esta manifestación porque es su derecho. Está avalado por la Constitución. Siempre que sea pacífica y buscando el bien después de todas las situaciones difíciles que vivimos”, mencionó el párroco Néstor Horacio Da Silva.

“Esto no es solo problema del Gobierno. También es nuestro porque tenemos que saber elegir bien”, sumó el religioso. Además, pidió a los trabajadores que no bajen los brazos. “Sigan luchando, porque hoy está todo caro. Que San Roque en esta novena los cuide y los proteja. Todo el pueblo argentino debe trabajar como todos ustedes lo hacen. Les doy mi bendición y que tengan éxito en su reclamo”, cerró. El párroco los bendijo y posteriormente continuaron con la movilización entre bombos y cánticos.

