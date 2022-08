Ecosistemas educativos e inclusión: los modelos pedagógicos en contexto de encierro

La licenciada en Educación Liliana Belén Arriola solicitó a este diario su derecho a réplica, después de que en la edición del domingo 7 de agosto se publicaran en El Litoral fragmentos de su trabajo final de carrera con el título “Una especialista alertó por falencias en la educación de una unidad penal correntina”. Señaló que “el titular no condice con el objetivo y titulación del trabajo final de graduación ‘Ecosistemas educativos e inclusión: los modelos pedagógicos en contextos de encierro’”. A continuación, se reproducen las aclaraciones sobre “errores conceptuales” provistas por la licenciada Arriola:

“No se podría tomar el verbo alertar, ya que el objetivo no era este. Hay un error de conceptualización.

Al ser un trabajo de investigación no podría alertarse sobre falencias ya que el motivo es, justamente, investigar. Sabido es que el titular de la nota es el anticipo de la lectura posterior y en este caso no guarda ninguna correspondencia ni con el trabajo realizado ni con la interpretación que del mismo ha realizado el periodista.

Se busca comprender los modelos pedagógicos que se dan en estos contextos, las maneras organizativas. De ningún modo, con un trabajo final de graduación, se podría comprender este fenómeno ya que se requiere de mayor profundidad en estos ámbitos.

Al final del trabajo se aclara que son muchos los temas que no han sido analizados en profundidad.

No se trata de un informe, se trata de un trabajo final para aprobar el seminario. Los verbos reclamar o manifestar no corresponden, ya que se trata de observaciones que se dan con respecto al marco teórico, antecedentes y el análisis obtenido, triangulando las informaciones.

Es un documento académico, no una publicación. Si bien es un documento público, sirve de ejemplo para otros estudiantes que estén cursando este trayecto. Se aclara que se trabajaba bajo modalidad burbuja, es por eso que algunos objetivos no fueron posibles de visibilizar, lo que no implica la ausencia de estos. Vale la aclaración ya que se infiere esto como una problemática (ante la cita textual) sin tener en cuenta que fue solo una observación y no se trata de toda la institución.

El trabajo se dio en el transcurso del 2020, por lo que la unidad aún se encontraba alojada en Costanera. Si bien el trabajo fue publicado ahora, fue porque yo realicé la defensa oral en esta instancia 2022. Esto guarda estrecha relación con las observaciones de clases y agrupamientos.

Los datos obtenidos guardan estrecha relación con el objetivo de la investigación y servirán como práctica investigativa para aprobar el seminario final de la licenciatura en Educación. No es posible, más allá de la anonimidad, difundir las palabras de los entrevistados, sobre todo internos.

Yo no soy especialista, me recibí hace poco. Algunas de las observaciones participantes quedan viejas u obsoletas porque los contextos de ahora son muy diferentes a los planteados en ese trabajo. Tampoco es la realidad de todo el penal”.

(IB)