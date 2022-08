Muerte de Matías Chirino: la fiscalía citará a ingadatoria a los imputados

La Justicia militar destituyó a ocho oficiales del Ejército por encontrarlos responsables de la muerte del subteniente Matías Ezequiel Chirino, que falleció hace dos meses en un regimiento de Paso de los Libres. Al joven lo obligaron a beber alcohol en exceso y a arrojarse a una pileta en una “fiesta de iniciación”. Ahora, la Fiscalía Federal avanzará con la indagatoria de cada uno de los imputados.

“La Fiscalía llegó a la conclusión de llamar a indagatoria a los implicados”, dijo el fiscal Fabián Martínez.

“La Justicia militar ya cerró sus causas con la exoneración y nosotros vamos a avanzar con las indagatorias”, indicó. Adelantó que a medida que esto haya avanzando, se irá determinando si hay otras personas involucradas.

Martínez contó que los celulares de los oficiales destituidos “están siendo peritados, de allí pueden surgir otras informaciones que nos lleven a otros canales de investigación”.

Acerca del pedido de autopsia, indicó que la solicitó porque “hay sospecha de malos tratos, podría haber sufrido hipotermia antes de fallecer”. “Hay que evaluar si no hay agravamiento de la conducta de las personas involucradas”, informó.

Ezequiel Chirino habló con Radio Dos sobre la destitución de ocho oficiales del Ejército por la muerte de su hijo, y expresó: “No podemos creer lo que han hecho estas lacras. Él tenía todo el futuro por delante, él no estaba autorizado y lo obligaron a ir. Cuando armaron el grupo de WhatsApp para la fiesta, Ezequiel escribió que era imposible presentarse y uno de los generales le dijo que si no se presentaba, iba a comenzar su carrera militar con el pie izquierdo”.

“El domingo por la mañana, me informaron que habían sido destituidas estas ocho personas y a Claudia Cayata le dieron 25 días de arresto”.

Y remarcó: “Esto es solo el principio, y ahora solo resta la parte civil”.

“Celebro esta decisión. Pero más allá de estas sanciones, yo no voy a poder abrazar nunca más a mi hijo. Por eso vamos a poner todo el esfuerzo para que reciban la condena que corresponde de acuerdo con la Justicia”, destacó el padre de Chirino desde su casa en la provincia de Córdoba, tras recibir la noticia de la decisión tomada por las autoridades militares. “En esta desgracia me he sentido muy acompañado por el ministro de Defensa, (Jorge) Taiana, y por los representantes del Ejército. Me prometieron que iban a imponer las máximas consecuencias y lo hicieron”, detalló Chirino al aludir a la destitución de los acusados, la sanción más grave en el código de disciplina, impuesto por el Consejo de Disciplina de la Brigada de Monte XII, que llevó la instrucción del caso.

El padre del subteniente también manifestó: “No hablé con ninguno de los involucrados. He llamado a varios y ninguno me respondió, nunca pude hablar con ellos”.

Al mismo tiempo, el padre de Matías Chirino afirmó: “Sabía que era normal que los subtenientes tuvieron que hacer el asado, pero no al extremo de la tortura, de tirarle a la pileta, hacerle comer con la mano, correr, tomar vino con sal. Eso es inhumano”.

“A mi hijo yo lo llevo en el alma y solo voy a dejar de verlo el día que me muera. Pero ya no puedo abrazarlo ni llamarlo para ver cómo está. Por eso vamos a seguir luchando para que estas lacras tengan el castigo que se merecen”, aseguró el padre del militar que terminó muerto por las tradiciones castrenses. “Esta decisión agregará certeza a la investigación en el juicio penal”, destacó Chirino padre al referirse a la causa que avanza en la Justicia federal.

