Atacaron a los Bomberos Voluntarios de Santa Rosa cuando iban a apagar un incendio

Un grupo de vecinos arrojó cascotes a las camionetas de los Bomberos Voluntarios de Santa Rosa cuando viajaban a frenar las llamas de una casilla ubicada en las afueras de la localidad. Piden respeto a la comunidad.

“Estábamos a 30 metros recargando las unidades. Desplazamos tres vehículos y estuvimos trabajando en el lugar y cuando salíamos recibimos unos cascotazos en una de las unidades”, contó a El Litoral Arnold Servín, jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios. Si bien no lograron ver de dónde y quiénes fueron los que arrojaron las piedras, notaron que el proyectil impactó en el vehículo y luego cayó cerca de un vecino que cruzaba por la calle.

La casilla que se incendió por completo en las afueras de la comuna estaba deshabitada. “La dueña de la casa había fallecido hace poco y fue su hijo quien hizo el pedido. No vivía nadie en la casilla”, contó. “Se logró controlar el fuego y logramos evitar que las llamas lleguen a la casilla contigua. Eran llamas altas, pero logramos contener el avance”, relató.

Para el operativo desplegaron tres unidades de ataque rápido y nueve bomberos. “Nosotros no vivimos en el cuartel y somos voluntarios. Hacemos todo lo posible, para llegar lo más rápido al cuartel, equiparnos y salir”, declaró Servín.

“Para nosotros fue lo más rápido que logramos hacer. Quizás la desesperación del momento fue la reacción. Es injustificado porque sentimos que no valoran nuestro trabajo”, sostuvo. “En el lugar nos gritaban y habían muchas indirectas”, mencionó.

El profesional destacó que no saben quién o por qué arrojaron las piedras. “Desconozco cuál es la intención y a mí me molestó mucho. Hacemos todo lo que podemos como para recibir eso”, señaló. En el incendio, que el funcionario señaló como lamentable, el equipo de bomberos estrenó una camioneta 0km que habían adquirido tras los incendios de enero. “Esto, la verdad, me hizo acordar a los tiempos que anduvimos de aquí para allá sin descanso. Ahora nos pasó esto en la zona urbana y es para lo que estamos, pero es triste porque en tiempos difíciles la situación era otra”, señaló con respecto a los incendios forestales del verano.

“No pedimos que nos condecoren ni nos pongan en un lugar de honor. Solamente queremos respeto”, destacó. “Es una responsabilidad mía cuidar al cuerpo y por eso hago este pedido de respeto. Porque sé que a los chicos les dolió mucho”, cerró.

Panorama del verano

Sobre los incendios del verano señaló que no son buenos los pronósticos. “No tenemos buenas expectativas para el verano y los incendios. La verdad, vemos un panorama complicado por las altas temperaturas, pero vamos a estar más equipados, eso es lo bueno”, destacó Servín.

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa cuenta con 26 personas. “Nuestro sueño es seguir creciendo y equipando nuestro cuartel. Somos 26 y tenemos 9 aspirantes que si aprueban los exámenes se sumarán al cuerpo activo”, explicó.

“Hemos pasado cosas más duras y difíciles. Nuestro crecimiento es inmenso y el apoyo de las personas y nuestra comisión directiva es lo que suma a nuestra vocación. Es lo que elegimos y amamos hacer”, cerró, sentido, el jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios.

(BDC)