De las acusaciones a las grúas: hubo otra advertencia sobre Elisa Carrió

A una semana de la interna que desató en Juntos por el Cambio la fundadora de la Coalición Cívica Elisa Carrió, la oposición siguió en movimiento con una serie de hechos que incluso rozan el pedido de expulsión de la exradical de la alianza.

En la Ciudad de Buenos Aires hizo ruido político la posibilidad de que legisladores porteños de la Coalición Cívica integren un bloque “antigrúas”, que en la Legislatura estaba al borde del quórum para una sesión especial en la que se iba a discutir y eventualmente, anular, las concesiones del servicio de acarreo de automóviles en faltas de tránsito.

Finalmente la gestión de Rodríguez Larreta lo desactivó interviniendo el sistema.

Sin embargo, la titular del PRO, Patricia Bullrich, advirtió que en la coalición opositora deberán analizar “si hay gente que no tiene que estar” en el espacio, a una semana de la fuerte andanada de cuestionamientos y acusaciones que lanzó la exdiputada.

“No me asusta la verdad en general y tampoco me asusta la verdad de Carrió. Lo importante es que entendamos que esa verdad nos tiene que servir para que todos en Juntos por el Cambio tengamos en claro cuál es la dirección estratégica para cambiar la Argentina. Si hay gente que no tiene que estar se discutirá, se hablará y lo analizaremos. No le tengo miedo a la verdad”, resaltó Bullrich en declaraciones a radio Rivadavia.

Luego de que Carrió cuestionó a diferentes dirigentes de Juntos por el Cambio por su vínculo con el massismo, Bullrich consideró que la coalición opositora debe tener un perfil “republicano, democrático, de un capitalismo sin amigos y que se anime a generar un cambio donde los argentinos de las clases medias puedan vivir sin tener siempre un privilegio por arriba”.

“Los arreglos políticos vendrán siempre y cuando tengan que ver con un cambio, no arreglos para mantener lo mismo de siempre. No tengo ningún problema en debatir el perfil de Juntos por el Cambio, ahí me van a encontrar lejos de [el ministro de Economía Sergio] Massa”, apuntó.

Respecto de la posibilidad de que Carrió pueda romper la coalición opositora, precisó: “Prefiero hablar de las cosas que hay que dirimir. Me gustaría que haya un ámbito donde esas cosas se puedan hablar y no tirarlas por los medios.

Es mejor que nosotros, que tenemos una mesa, dirimamos eso. Ahora, sepan que yo voy con una bandera hacia adelante, no voy esa mesa sin banderas claras. Lo importante es que cada uno lleve su bandera y la defienda, después vendrán las paso”.

En ese marco, la dirigente de Juntos por el Cambio aclaró que dieron “por cerrado” el capítulo de disputas internas que abrió la referente de la Coalición Cívica, aunque aclaró que “es muy importante tener mecanismos institucionales para plantear determinadas cosas”.

“Siempre es importante decir lo que cada uno piensa y cuáles son los marcos éticos en los que se desenvuelve Juntos por el Cambio, que hoy es una opción de poder para millones de argentinos que están en una situación de desesperación”, manifestó.

Consultada acerca de qué cree que significa el “no miento más” de Carrió, respondió: “No lo sé, yo no oculto nada de lo que tiene que ver con aquello que constituye los marcos legales, morales y éticos de Juntos por el Cambio. No miento en aquello que significa encuadre político e ideológico”.

