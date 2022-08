Salario vs inflación: nuevo aumento para los estatales correntinos

El ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, en conferencia de prensa anunció ayer el cuarto incremento salarial dispuesto por el gobernador Gustavo Valdés que alcanza a los trabajadores provinciales activos y pasivos (jubilados y pensionados). “No será la última recomposición del año”, dijo el funcionario provincial y aclaró que “el plus de refuerzo de $10.000 va a tener continuidad”.

Ante la inflación de un 7,4 por ciento, el Gobierno provincial -dejando atrás su política salarial de corrección anual en tres tramos-, luego del incremento del 45% otorgado en el primer semestre del año y del Plus de Refuerzo de $10.000 que comienza a abonarse desde hoy, ayer anunció nuevas medidas salariales para los empleados estatales.

En una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, remarcó que es prioritario en la gestión del gobernador Gustavo Valdés la recuperación real de los salarios de los trabajadores del estado, que se ven seriamente afectados por el proceso inflacionario en que se encuentra inmerso el país. Los aumentos ya se percibirán con la liquidación de sueldos del mes de agosto.

Asimismo, Rivas Piasentini ratificó que esta “no será la última recomposición del año” y dejó en claro que el plus de refuerzo de $10.000 va a tener continuidad.

Medidas

En las decisiones tomadas por el gobernador Gustavo Valdés, se incluyen medidas de alcance general y particular para distintos sectores.

Los docentes desde el mes de agosto reciben un incremento en el básico de $2.500. De los cuales $1.500 se restan del Fondo compensador provincial código 171, y se agregan $1.000 nuevos a la estructura salarial, quedando establecido el mencionado Salario Básico (Código 1) en la suma de $25.536,75.

Se incrementa $3.000 el Fondo compensador provincial siguiendo criterio Fonid, hasta dos cargos. Este concepto a partir de este mes será de $15.500,00.

Mientras que la administración Pública desde este mes tienen un incremento del 10% de la asignación de clase de todas las categorías. Se incorporan $4.000 netos de bolsillo al concepto 134 para todo agente de Administración Central a excepción de Seguridad.

Los trabajadores de Vialidad Provincial recibirán un incremento desde agosto del 10% al valor del Básico.

Mientras que la Policía de Corrientes y Penitenciarios desde este mes tendrán una suba de 10% del Valor Punto. Y se eleva el mínimo garantizado en 10% (el mínimo garantizado toma como referencia el grado de cabo de policía). El código 180 racionamiento, se incrementa $4.000 neto de bolsillo.

Desde la cartera económica informaron que la inversión de este anuncio es de $650 millones de pesos mensuales, que representa una inversión anual adicional a lo proyectado oportunamente de $3.500 millones.

El cuarto incremento de haberes otorgado ayer por el Gobierno provincial se complementa con el Plus de Refuerzo de $10.000 y con el incremento del 50 por ciento en las asignaciones familiares, totalizando en el mes de agosto un desembolso de $1.650 millones mensuales, lo que representa una inversión adicional de $9.200 millones.

Refuerzo

En la misma jornada en que finalizó el pago del Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de $20.650 que se viene abonando al sector estatal, ayer el gobernador Gustavo Valdés mediante su cuenta de Twitter anunció el cronograma de pago del Plus de Refuerzo para los trabajadores provinciales activos y pasivos con terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI) 0 y 1. No obstante, este tramo estará disponible desde hoy en los cajeros automáticos.

El viernes 19 de agosto, corresponde a los agentes con DNI terminados en 2 y 3; el lunes 22 de agosto, a los trabajadores con finalización en 4 y 5 (este tramo estará disponible en los cajeros el sábado 20 de agosto).

El martes 23 de agosto, a aquellos cuyo DNI terminen en 6 y 7; y el miércoles 24 de agosto finaliza el calendario de pagos con los agentes que tengan Documentos Nacional de Identidad que finalizan en 8 y 9.

Cabe recordar que a inicios del mes de agosto, junto con el Plus de refuerzo, el Gobierno provincial también anunció un incremento del 50 por ciento que también se pagará desde este mes. Este concepto por hijo pasa de $5.000 a $7.500. Esta decisión beneficia a un universo de 41.000 asignaciones.

La inversión en cuanto al incremento de las asignaciones familiares es de 5.500 millones para este tramo y estas medidas beneficiarán a cerca de 90 mil personas, entre activos y jubilados provinciales.