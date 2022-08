Argentinos intentará convertirse en único escolta cuando reciba al Pincha

Argentinos Juniors será local hoy ante Estudiantes de La Plata en un encuentro por la 14ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se jugará en el estadio Diego Armando Maradona, en el barrio porteño de La Paternal, a partir de las 21.30, y con el arbitraje de Andrés Merlos.

Argentinos, dirigido por Gabriel Milito, le ganó a Unión (2-0) en la fecha pasada, también de local, y tiene dos objetivos, acercarse a la punta de la LPF (posee 23 unidades) y sumar en la tabla general acumulada del año para situarse en la zona de clasificación para la Copa Libertadores de 2023.

Estudiantes, con Ricardo Zielinski como DT, aún vive el duelo por la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores ante Athletico Paranaense de Brasil, pero en la fecha pasada superó a Talleres (1-0) de local y recuperó un poco de confianza.

El Pincha tiene 16 unidades, muy lejos de luchas por el título de la LPF (le dio prioridad a la Copa) pero en tabla general alcanza las 44 y también tiene como meta entrar en clasificación para Libertadores 2023.

En la Copa de la Liga pasada Argentinos dio la sorpresa al eliminar a Estudiantes en La Plata, era candidato a campeón, en definición con remates desde el punto penal, en el antecedente más próximo.

Otros cotejos

Hoy además se jugarán otros cinco cotejos: 14.30, Barracas Central vs. Defensa y Justicia; 16.30, Aldosivi vs. Vélez Sarsfield; 19, Unión de Santa Fe vs. Gimnasia La Plata; 19, Talleres de Córdoba vs. Patronato y 21.30, Banfield vs. Racing Club.