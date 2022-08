Valdés pidió respeto a la Nación y tener la visión de futuro de San Martín

El gobernador Gustavo Valdés junto con la intendente de Yapeyú, Marisol Fagúndez, encabezó ayer el acto central por el 172º aniversario del paso a la inmortalidad del general José Francisco de San Martín. Llamó a “estar a la altura de las circunstancias con la visión de futuro de San Martín”, reclamó a Nación un plan razonable para dejar de “dilapidar el futuro” y exigió respeto para los correntinos y la oposición. Además, llamó a valorar el sacrificio del padre de la Patria y dejar de lado las grietas.

Tras entregar 20 viviendas y anunciar la construcción de 30 más en la localidad, Valdés en su discurso durante el acto central se refirió a la visión de futuro del general San Martín. “El libertador entendió la necesidad de liberar el territorio para que florezca la Patria y se puso manos a la obra. No hizo una gacetilla de prensa; fue y lo hizo. Para ser el libertador de América se necesitaba coraje, entrega, sacrificio y capacidad. No liberó tres países solo por ser valiente, lo pudo hacer porque antes estudió y se preparó, porque tuvo un plan y porque llevó adelante una estrategia”.

“Si cruzó los Andes fue porque nunca se rindió ante las dificultades, no porque no las haya tenido. El abrazo con Simón Bolívar nos dejó un mensaje importante: las causas están por encima de los hombres y sus egos”, remarcó, y agregó que “San Martín fue generoso al renunciar a honras que por mérito le correspondían. En su partida al exilio dejó en claro que no iba a participar de luchas fraticidas, que él no estaba para eso, antes que alinearse en nuestras primeras grietas, prefirió partir”, continuó Valdés, para luego referirse a la actualidad del país.

“Hoy, 172 años más tarde, la Argentina atraviesa una crisis severa; no es la primera y tampoco quizás sea la última, pero su gravedad está dada por los millones de argentinos que sufren por la dilapidación de su futuro, por lo que podríamos ser y no somos”, aseguró.

“Destruir nuestro futuro es algo imperdonable”, consideró. “Tenemos a la mitad de los argentinos sumidos en la pobreza o en la indigencia”, dijo refiriéndose a la inflación.

Llamó a todos los argentinos a intentar “estar a la altura de las circunstancias”, pidió que se aprenda del “ejemplo del general San Martín. Tengamos una visión de futuro, pensemos hacia dónde ir, tracemos un plan y tengamos coraje para llevarlo adelante, salteemos las grietas, porque la Argentina es un asunto de todos”.

Y tras recorrer Yapeyú, entregar bienes de capital y subsidios a productores el martes junto a la exministra de Seguridad de la Nación y presidente del PRO, Patricia Bullrich, con quien también compartió la vigilia sanmartiniana, en otra parte de su discurso Valdés se refirió a la clase política y de la responsabilidad “de tomar decisiones correctas que nos permitan estar a la altura de las circunstancias”, apuntando al Gobierno nacional.

“Le he tendido la mano al presidente (por Alberto Fernández) en más de una oportunidad, no por ser parte del oficialismo sino por ser parte de la Argentina. No importa si a mí me gusta más o menos este gobierno. Corrientes quiere, como a lo largo de su historia, ayudar a la Argentina, pero también quiere el respeto de sus gobernantes, Corrientes no merece ser discriminada, los correntinos exigimos el respeto del Gobierno nacional, si no entendemos el legado del general San Martín y no valoramos su sacrificio, hoy alcanza con hablar del caballo blanco, del amor de Merceditas, poner una corona de flores al pie del monumento y olvidarnos de los que sufren”, “pero ni los correntinos ni yo estamos dispuestos a eso”.

Aseguró que los correntinos “estamos para poner el hombro”, recordó que “queda un año y medio de este gobierno” y le reclamó al Presidente de la Nación que gobierne. “Debe solucionar el problema que aqueja a los argentino, basta de peleas por el poder, basta de egos, basta de especulaciones electorales, hace falta un plan razonable que les explique a cada uno de los argentinos para que puedan entender hacia dónde van a ser conducidos”.

“El Gobierno (por Nación) debe entender que a la oposición se la respeta, entre todos tenemos que tratar que los argentinos que hoy están angustiados puedan vivir cada día mejor. Este sería el mejor homenaje a la memoria de don José de San Martín, este niño que nació acá en Yapeyú que le dio un sentido superior a su vida y que hoy es un ejemplo para todos. ¡Honra a San Martín y que viva la Patria!”, cerró.