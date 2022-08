Detectaron consumo problemático en uno de los chicos que se escapó del Domingo Savio

Los dos niños de 10 y 11 años que se escaparon del Hogar Domingo Savio y que fueron hallados en una casa con varias personas, se encuentran internados en el Hospital Pediátrico, y uno de ellos dio positivo en un test de drogas, según informó la directora de la institución. Por el hecho se abrió una causa y un fiscal investiga a quienes retuvieron a los menores y por qué.

El caso conmovió a la sociedad correntina, primero por la desaparición de los hermanos y luego por el lugar donde fueron hallados.

“De los niños, uno está en el hogar y me informaron que los otros dos niños están en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II porque estaban alterados cuando los encontraron; tengo entendido que quienes estaban con ellos no eran familiares y que uno de los niños dio positivo en adicción y por eso quedó internado; estaban esperando el resultado del otro”, comentó Mariel Parthimos, directora del hogar, a Maria Mercedes Vázquez, en Corrientes al Aire, que se emite por radio Continental.

En ese sentido, Gladys, la esposa del padre de los pequeños, dijo: “Cuando nos enteramos los salimos a buscar, no sabíamos qué hacer, fuimos a la Comisaría Primera, donde no nos quisieron tomar la denuncia sin una abogada que lleve la causa; nos dijeron que vayamos a la Comisaría del Menor y la Mujer, pero tampoco nos quisieron tomar la denuncia porque les contamos situaciones de que intentaron tocarlo y nos dijeron que vayamos a Delitos Sexuales”.

“El martes lo llama la Policía al padre para hacer un recorrido en búsqueda de los chicos, y los encontraron en la zona del barrio Punta Taitalo. Estaban con otros mayores consumiendo estupefacientes, el de 11 años estaba fuera de sí, gritaba mucho. Estaba visiblemente intoxicado. No se podía mantener parado”, precisó en radio Dos.

“Por lo que sabemos, llegaron a esa casa porque el dueño es familiar de otro niño con el que se fugaron”, indicó la mujer.

En ese sentido, Alejandra Núñez, jueza sustituta del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 4 de la ciudad de Corrientes, a cargo del caso de estos niños, aseguró que se dio aviso al fiscal sobre las personas que los retuvieron.

“Desconozco hasta el momento en qué estado estará la causa. Si hay algún imputado o no, seguramente se está investigando”, indicó a El Litoral.

“En este caso también son responsables quienes dirigen el hogar, se está trabajando desde el organismo técnico administrativo, que es el que debe dar respuestas, y nosotros, que tenemos que solicitarle todos los informes necesarios. Es cierto también que los chicos tienen problemas conductuales, pero no se justifican los malos tratos por parte de los celadores, eso se debe tratar desde el gabinete de psicólogos. Así que también hay que indagar si están recibiendo la contención necesaria”, explicó la jueza.

Además, aseguró que el único que puede resolver alguna imputación es el fiscal y que la tarea de su Juzgado es darle una protección integral a los menores.

“En cuanto a los posibles maltratos hacia los chicos, se debe encargar el organismo administrativo, en este caso la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia (Dipna) que nos tiene que pasar un parte; igualmente, las asesorías y los jueces hacemos visitas al hogar y obviamente que debe darnos explicaciones si existen esos tratos”, dijo.

“Todavía no tenemos todas las actuaciones que se hicieron en la comisaría, que me las tienen que remitir, entonces no podemos aportar nada más. La idea fundamental es que no estén en este tipo de instituciones y recuperar el vínculo familiar, y si no es posible, claramente se deben quedar”, indicó.

Muchos chicos que están en hogares por lo general fueron abandonados por su familia de origen, y hasta que no haya algún adulto responsable, tutor o familiar que se pueda hacer cargo, se quedan alojados en el lugar.

La familia buscará realizar denuncias penales

La familia de los hermanos que se escaparon y estuvieron desaparecidos algunos días, buscarán realizar denuncias penales por el caso, según indicó su abogada, Paola Gómez.

La letrada dijo que los chicos fueron a una charla donde no se le dio curso a los maltratos que habrían recibido dentro del hogar. Los niños fueron institucionalizados a través de un Juzgado de Familia.

“Hay una causa, hay un motivo, estamos esperando que el papá pueda realizar las denuncias penales correspondientes, atentos a que los chicos hace varios meses vienen manifestando que reciben maltrato dentro de este instituto y que aparte habría un abuso sexual por parte de otros chicos que también están institucionalizados; es por ello que entendemos que ellos tomaron esta decisión”, explicó la abogada en radio Continental.

“Estamos hablando de chicos de 10 y 11 años. Hay muchos grises que no entendemos y queremos que la Justicia investigue. La gente del hogar debería haberlos protegido, sabemos que hay sumarios pero también sabemos que esta situación de maltratos ellos ya la venían manifestando hace meses a los papás, se le informó a la gente del hogar y tampoco hicieron nada”, dijo Gómez.

Comunicado de la esposa del padre de los niños

En un comunicado emitido en la red social Facebook, Gladys, la esposa del padre, indicó que los pequeños tuvieron “la más cruel experiencia de ser abandonados por su madre y reciben golpes, lesiones e intentos de abuso por parte de la gente que debería cuidarlos”.

Además, aseguró que “hace meses venimos alertado sobre diversas situaciones transmitidas por mis hijos” y que “por las noches son molestados por otros niños, teniendo que soportar que les arrojen zapatillas, almohadas mojadas de orín y que los más grandes intenten tocarlos en sus partes íntimas”.

En ese sentido, aseguró que recién el último martes le habían comunicado de la desaparición de uno de sus hijos, después de tres días.

(GGC)