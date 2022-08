Embajador Stanley: “Hagan una coalición ahora, no esperen el 2023”

El embajador de los EE. UU. en la Argentina, Marc Stanley, aconsejó a la dirigencia política argentina que una sus fuerzas ahora mismo, sin importar su ideología y sin esperar a las elecciones del 2023.

La disertación del embajador se dio en el marco de la 19ª edición del Consejo de las Américas en la Ciudad de Buenos Aires, donde también participaron dirigentes del oficialismo y de la oposición de la Argentina.

Minutos antes, Larreta había afirmado: “Seguramente ya me escucharon decir esto muchas veces, pero el próximo gobierno de la Argentina tiene que ser un verdadero gobierno de coalición. Un gobierno que marque un punto de inflexión en la historia de decadencia de la Argentina y que, por primera vez en décadas, trace un rumbo que se sostenga en el tiempo por muchos años”.

Así, el embajador norteamericano tomó el micrófono ante una pregunta de la moderadora y afirmó: “Me encantó lo que dijeron los otros oradores, sólo una cosa difiero con el Jefe de Gobierno Larreta; él habló de una coalición, él quiere construir una coalición. Yo le diría que lo hagan hoy mismo. No creo que Argentina tenga que esperar a las elecciones de 2023 para hacerlo (...) Este es el momento de hacerlo. Espero que este país no espere hasta 2023 para hacerlo.”.

“Todas las personas con las que hablé, todos están de acuerdo que en la explotación de estos tres mercados, el petróleo y gas, ganado y agricultura y minerales está la respuesta. Cómo llegarán a ella. Una vez que un lado u otro tome el control tras las elecciones de 2023, mi sugerencia, y no les estoy diciendo qué hacer, lo que me encantaría ver es a alguien que ame a la Argentina, que vea el potencial que hay aquí. Es hora de que trabajen juntos ahora mismo. No esperen 16 meses. Hoy es el día de hacer esto”, agregó.

