Corrientes es sede del Congreso Nacional de excombatientes de Malvinas

El gobernador Gustavo Valdés dejó inaugurado esta mañana el 29º Congreso Nacional de la Confederación de Ex Soldados Conscriptos Combatientes en Malvinas, evento que se desarrolla en el Círculo de Oficiales de la Policía de Corrientes, ubicado en Avenida Ayacucho 3263 en la ciudad Capital.

En el mismo, representantes de todas las provincias del país abordaron temáticas institucionales y situaciones particulares a la vez que fortalecieron la camaradería que se forjó al calor tanto del conflicto bélico como de su visibilización.

Al tomar la palabra, el mandatario dijo: “Es un honor acompañarlos y estar con héroes de Malvinas, no solo de Corrientes, sino de todo el país, que defendieron con su vida y su sangre la patria”.

“Unidos y pacíficamente, recordemos que las Malvinas son argentinas”, aseveró con tono firme el gobernador, para quién al “ejercer memoria histórica, reivindicamos nuestra soberanía sobre las islas del Atlántico Sur a 40 años de la heroica gesta”.

“Buscamos generar en cada centro un espacio para recordar a los que vinieron, a los que se fueron, y a los que nunca volvieron” dijo el Gobernador y resaltó la inversión realizada en la construcción de 29 centros, que son inaugurados 4 por año, y subrayó que existe la intención de construir en total 45.

En el transcurso del acto inaugural del Congreso, Valdés valoró que en cada uno de los Centros que se llevan construidos en Corrientes se “mantiene viva la memoria de nuestros Ex Combatientes”, a quienes les “damos un lugar de pertenencia y un punto de encuentro para sus actividades”.

En tanto, Valdés recordó que cada 2 de Abril, en oportunidad que la Provincia conmemora la Causa de Malvinas con actos y desfiles en el interior provincial, “vemos abrazos, lágrimas, recuerdos y mucha emoción, junto a nuestros héroes”.

Continuando, Valdés destacó que es obligación del estado estar siempre junto a los Ex Combatientes y en ese rumbo se dio tiempo para comentar cual importante fue que ellos, con el respaldo de la Provincia, pudieran viajar a Malvinas, desde donde “trajeron partes de sus recuerdos, volvieron y los recibimos como lo que son, verdaderos héroes de la patria”.

Valdés también ratificó que debe haber siempre una política activa para poner en el centro “al ser humano”, dirigiendo su mirada a “todos ustedes que nos abrieron las puertas a la democracia y que hoy en día podamos estar en libertad, valor que debe construirse todos los días”.

Por su parte, el director provincial del Centro de Ex Combatientes en Malvinas, José Galván agradeció la presencia y el acompañamiento del gobernador Valdés destacando todo lo que “hace por la gran familia malvinense”.

En ese sentido, Galván resaltó que “Malvinas es política de estado” para la gestión de Valdés y la mejor muestra es que se llevan construidos 29 Centros de Ex Combatientes en toda la Provincia.

A su vez, Galván puso de relieve que Corrientes es la única Provincia que se hace cargo de los viajes de Ex Combatientes a Malvinas y acotó que el haber logrado que cada Ex Combatiente disponga de su pensión provincial es otro logro importante, fruto del trabajo en conjunto con el gobierno.

“Hay mucho por hacer, pero vamos por el camino correcto, reivindicando a cada Ex Combatiente en todo el territorio provincial”, terminó expresado Galván.

Rubén Rada, presidente de la Confederación Nacional de Veteranos de Malvinas, aprovechó la ocasión para comentar que gracias a la unión de las provincias se logró la creación de dicho organismo, acotando que “Corrientes es cuna de héroes” y no quiso pasar por alto el decidido apoyo del Gobierno Provincial para con los Ex Combatientes y sus familiares, lo que es clave para “mantener siempre viva la memoria de los camaradas caídos y recalcar que la guerra de Malvinas no fue en vano”.

También se expresó Ramón Robles, titular de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina. “Corrientes es una muestra del reconocimiento que existe hacia todos los camaradas”, indicó y agregó que este Congreso “nos permite juntarnos, debatir y ver qué cosas podemos en pos de un futuro mejor”.

En el marco del acto, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Malvinas, interpretadas por la Banda de Música de la Policía de Corrientes. Asimismo se ofreció un cerrado aplauso en memoria de los caídos en combate.

Para finalizar, se entregó un presente al gobernador Valdés, a manera de reconocimiento por su permanente apoyo a la causa de Malvinas.