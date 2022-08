Desmienten el cobro de la inscripción a feriantes por parte de la Safci

Salieron a desmentir el cobro de inscripción en la 22ª edición de las Ferias Francas por parte de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. La Safci aclaró que hubo personas malintencionadas que dijeron que desde la organización se cobraba la inscripción al evento.

El comunicado especificaba que “la Safci no cobra, no cobró, ni cobrará jamás ningún canon para que los pequeños productores puedan comercializar su producción en este 22º encuentro provincial de ferias francas”. Aclararon que la secretaría participa colaborando con el evento, pero no se encarga de la organización ni de la toma de decisiones respecto del evento de las ferias francas.

El referente de comercialización de la Secretaría de Agricultura Familiar de la delegación de Corrientes, ingeniero agrónomo Daniel Abib, indicó a El Litoral: “La inscripción a los feriantes por los dos días era de $1500 para costear algunos gastos de logística y la Safci no participaba de las inscripciones, simplemente apoya y colabora en las ferias francas”.

En el día de ayer se difundió una versión que acusaba a la Safci de cobrar una inscripción de $5.000 a los feriantes, cuando en realidad la secretaría se dedica a realizar proyectos con las familias de agricultores y no es la encargada de la organización del evento.

De esta manera, desmintieron que haya que pagar alguna remuneración por parte de su organización, ya que la Safci no forma parte de la organización del encuentro provincial.

El encargado de la Secretaría de Agricultura Familiar, el ingeniero agrónomo Daniel Tomei, explicó a El Litoral: “El intercambio se produce hace veinte años, tenemos mucha trayectoria haciendo esto y la idea es que un productor pueda traer su semilla y llevarse otras de intercambio, por ende las semillas son completamente gratuitas”.

Respecto a esto, la Safci propició el intercambio de 20 kilos de semillas y 600 ramas de mandioca el día domingo, en tan solo dos horas.

La actividad que llevan adelante busca que cada pequeño agricultor se acerque con las semillas de sus producciones y que cuente con la oportunidad de llevarse otras a cambio.

Las semillas son conservadas por los mismos agricultores un año antes, realizando tareas de secado en el sol o en lugares frescos y secos, con un posterior tratamiento y almacenamiento que es realizado con sus propios insumos.

Entre los productos que se intercambiaron en la jornada se encuentran porotos, caña de azúcar, mandioca, maní, tomate, zapallos, calabaza, pimientos, maíz colorado y amarillo, además de semillas frutales como mamón, guayaba y maracuyá.