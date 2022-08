Fuerte confesión de Ruggero Pasquarelli sobre su noviazgo con Cande Molfese

Ruggero Pasquarelli hizo una fuerte confesión sobre su noviazgo con Cande Molfese, con quien estuvo casi ocho años, en una entrevista que replicó la cuenta @canti.ok.

“Que hayamos cortado no fue culpa de la pandemia, la verdad es que no me porté bien, fui infiel”, dijo el actor italiano sincero.

Luego, hizo una reflexión sobre su pasado con su ex: “Aprendí mucho de esa relación, de haberme portado mal desde ese sentido, ella no se lo merecía”.

“Pero la vida, a veces, lleva para lugares que uno no quiere, pero pasó. Me arrepiento, a veces nos podemos equivocar y me equivoqué”, expresó al final Ruggero.

RUGGERO PASQUARELLI EXPLICÓ QUÉ LO LLEVÓ A SERLE INFIEL A CANDE MOLFESE

Ruggeso Pasquarelli explicó en la entrevista viral qué lo llevó a serle infiel a Cande Molfese, quien fue alertada por su amiga, Tini Stoessel, del engaño por parte del actor.

"Yo creo que la distancia, estar tanto tiempo lejos, eso no ayudaba para nada. Ya pasaron dos años, yo ya estoy en otra relación”, contó el cantante.

Finalmente, analizó y reveló que no lo volvería a hacer: “Si querés de verdad a una persona, no quiero que sufra como sufrió Cande. Fui una mier…”.

Fuente: Ciudad.com.ar