Ovnis: esas extrañas aeronaves voladoras

Por Francisco Villagrán

villagranmail@gmail.com

Especial para El Litoral

Estadísticamente se ha registrado una variedad de más de 150 modelos distintos de aeronaves extrañas en todo el mundo, a las que se ha agrupado, según sus dimensiones, en tres categorías: las pequeñas naves “exploradoras”, las aeronaves “intermedias” y las grandes naves, naves nodrizas o naves madre, que por lo general quedan orbitando la Tierra, mientras descargan las naves más chicas para que bajen al planeta.

*Las exploradoras: se las denomina así por el hecho de que se comportan como tales, como “explorando sigilosamente” el territorio desde baja altura. Sus diámetros oscilan entre los 3 y 9 metros y son las que e observan con mayor frecuencia en todo el mundo. Suelen realizar extrañas e insistentes maniobras sobre un lugar determinado. En ocasiones realizan continuos acercamientos, como saltando de un lugar a otro sin tocar el suelo. También se las ha visto posadas o suspendidas a escasos metros del suelo. En las observaciones nocturnas se las ha apreciado luminosas, de formas y colores variados y en los llamados encuentros cercanos, desde una luminosidad opaca a una deslumbrante y bien fuerte.

*Aeronaves intermedias: son de un tamaño mucho mayor que las pequeñas exploradoras, aunque sin llegar a alcanzar el tamaño de las grandes naves. No se las observa muy frecuentemente como a las anteriores. Sin embargo, de muchos casos denunciados, surge una variedad de formas tales como esféricas, doble plato, tipo “yo-yo”, forma de hamburguesa, acampanada, etc. cuyos diámetros varían entre los 10 y los 50 metros. Estas naves han sido responsables de las mayorías de las abducciones y del traslado o aeroportación de automóviles. Entre la diversidad de casos registrados se ha denunciado una distinta tipología de entidades tripulantes de estas naves. Algunas de estas naves serían al parecer, portadoras de pequeños aparatos no tripulados, a los que se denominó como “sondas.” Resultan muy significativos los testimonios que dan cuenta de que desde este tipo de aeronaves, vieron salir o entrar extraños humanoides. Tampoco se descarta la posibilidad de que, desde estas naves se secuestra al ganado de gran porte para someterlo a las conocidas mutilaciones que dejan huellas por todo el mundo.

*Las sondas: numerosos son los testigos que han observado las incursiones de estos pequeños aparatos, cuyo tamaño no superaría el metro de diámetro. Generalmente se los ha visualizado en forma de luz, en color tanto rojizo como amarillo, verde o blanco, algunos del tamaño de un faro de linterna, otros amarillentos como el alumbrado público y de tamaño un poco más grande. En algunos casos se han observado a estos tipos de luces surgir de otras más grandes y en ocasiones fusionarse con ellas, sería justamente en los instantes en que suelen ingresa a la naves intermedias. Estas sondas serían una especie de “mininave” robot teledirigida, destinada al monitoreo o muestreo de los sitios elegidos que pueden ser de interés para sus tripulantes. De la misma manera que actuaron los astronautas en la Luna, seleccionando y trayendo muestras lunares a nuestro planeta para su exhaustivo estudio, estas pequeñas sondas harían lo mismo en la superficie de la Tierra.

Aunque se las ha visualizado en todo tipo de regiones, el mayor número de avistajes de estos aparatos se ha registrado en lugares ribereños, desde el sur de Brasil hasta la Provincia de Buenos Aires, específicamente en zonas de lagunas o esteros. Al parecer operan asiduamente sobre y bajo las superficies acuáticas, aún de escasa profundidad, como también sobre islas y campos aledaños. Un ejemplo es lo que viene aconteciendo en zonas de Victoria, Entre Ríos, en las lagunas y esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes y de la Laguna Setúbal, en Santa Fe.

Por otro lado existen numerosos testimonios que evidencian una actitud “vigilante” de dichas sondas hacia toda presencia humana que pueda llegar a interferir sus solapadas tareas. Algunos testigos fueron víctimas de breves perturbaciones mentales y lesiones oculares ocasionadas por su acción energética. Cabe señalar que algunas de las aeronaves tripuladas pueden llegar a ser confundidas con sondas, dado que en algunos casos se las ha observado como una masa oscura que llevaba encendidas dos pequeñas luces, lo cual significa que no toda pequeña luz o luces de extraño comportamiento sea precisamente una zona. Si bien estos aparatos son poco observados, existen miles de contactos en todo el mundo que denuncian su presencia indudable. De ellos se extraen tres tipos de grandes naves, cuyas formas se diferencian notablemente entre sí. Los aparatos en forma de cigarro son mucho mayores que todos los anteriores y se trataría de naves “portaplatillos” por cuanto se ha visto entrar o salir de ellas a aeronaves menores. Tienen forma de cilindro alargado con un extremo ligeramente cónico. Poseen una o dos hileras de ventanillas dispuestas longitudinalmente y se desplazan generalmente de manera horizontal aunque en ciertas ocasiones se las ha visto inclinadas a unos 45 grados, marchando lentamente. Naves en forma discoidal. Estas naves suelen tener entre 80 y 100 metros de diámetro. Algunas han descendido muy cerca del suelo quemando la vegetación en una gran superficie circular, como sucedió en el cerro “El Pajarillo” en Córdoba. En la película Encuentros Cercanos del 3° tipo, la representación de la nave principal está basada en la forma discoidal de este tipo de nave.

La forma triangular es el modelo menos observado, con sus lados cóncavos, en el centro parece haber un círculo iluminado o una especie de cúpula. En su parte trasera, se le ha podido observar una gran compuerta por la que salen o entran naves menores. Esto hace suponer que al ser de gran tamaño, se trataría de otro tipo de nave nodriza o portaplatillos. Si tenemos en cuenta la gran cantidad de eventos ovni de todos los que se llegan a denunciar a diario en todo el mundo, es obvio pensar que esto se trata de una empresa a gran escala. Una cosa es segura a esta altura de los acontecimientos, los distintos tipos de ovnis en todo el mundo han cambiado o evolucionado en su tipología, según los informes de excelentes investigadores.