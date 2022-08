Del otro lado, el disco que, con música, pudo sortear las barreras del idioma

Verónica Echezarraga

@veroechezarraga

En el estadio Movistar Arena de Buenos Aires tendrá lugar mañana la gala 2022 de los Premios Gardel, y tres discos correntinos competirán en el rubro Chamamé. Los nominados son las Hermanas Vera (de Caá Catí) con su reciente homenaje a Cocomarola plasmado en el disco Mario del Tránsito, el santotomeño Yacaré Manso con su Yacarock Nacional, un CD de rock en clave chamamecera, y la libreña Gicela Méndez Ribeiro que estrenó Del otro lado, grabado con la japonesa Yuki Makita. Para conocer un poco más sobre esta última propuesta musical, El Litoral conversó con su autora, que contó: “El disco fluyó con una comunicación que fue desde el alma, porque con el idioma casi no nos entendíamos”.

Tini, Abel Pintos, David Lebón, Zoe Gotusso y Cazzu son algunos de los artistas que ofrecerán sus shows en vivo mañana durante el regreso a la presencialidad de los Premios Gardel, que este año tienen entre sus nominados a varios correntinos, tres de ellos ternados a la estatuilla por el rubro chamamé. La gran gala estará a cargo del animador y músico Jey Mammon y la periodista Eleonora Pérez Caressi, y será transmitida por la plataforma Star+.

Para el rubro Chamamé, la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) nominó a tres discos de artistas correntinos, uno de ellos lleva el nombre del bandoneonista, acordeonista y compositor Mario del Tránsito y fue grabado por las Hermanas Vera, quienes años atrás se llevaron un Gardel chamamecero con el álbum Che Mba’Epu.

Otro de los nominados en esta oportunidad fue Yacaré Manso que, por primera vez, se acercó oficialmente al chamamé con su Yacarock Nacional Chamamé de la Humanidad, que cuenta con la colaboración de artistas como Ricardo Mollo, Hilda Lizarazu, Lucas Monzón y el trío Tajy.

Con cuatro discos grabados, Gicela Méndez Ribeiro es la tercera nominada para los Gardel pospandemia, “es la primera vez que estoy en la terna”, contó a El Litoral y sin falsas modestias, la libreña aseguró: “Me gusta mucho lo que logramos con Yuki, así que la nominación es una caricia al corazón”.

Gicela ya está en Buenos Aires a la espera de la gran gala, “estoy parando en la casa de Rafaela Vera y mañana (por hoy) llega Boni”. Las tres nominadas están unidas por una profunda amistad “ya nos estamos probando los peinados para el martes”, dijo entre risas. En tanto, resaltó lo honrada que se siente por compartir terna con Las Vera, y comentó que a Yacaré Manso no lo conoce personalmente, pero que los premios serán una buena oportunidad para eso.

Sin fronteras

“En el año 2010 escuché por primera vez a Yuki y me encantó, por eso propuse su nombre para la Fiesta Nacional del Chamamé”, dijo Gicela quien así explicó como comenzó a gestarse casi sin querer el disco Del otro lado. La artista japonesa estuvo en la fiesta grande en el año 2011 “toco la misma noche que Raúl Barboza que había sido su profesor, y me invitó a mí para que la acompañe con A mi Corrientes Porá. Esa vez sentí que la integración en la que yo tanto trabajo, estaba ampliando sus límites”, dijo la libreña reconocida, entre otras cosas, por usar la música como medio para unir a Brasil y Argentina.

Entre el 2011 y el 2016 ambas mujeres mantuvieron una comunicación epistolar (traductor mediante) y en el 2017 la correntina realizó una gira a Japón, “en ese viaje, al que fui con una traductora, le dimos forma al disco”, recordó.

En el 2018, el proyecto fue presentado al Inamu en búsqueda de financiamiento y así se pudo finalizar la parte instrumental.

“Tengo cuatro discos, a los tres primeros los terminé en un mes, y este me llevó cinco años y durante ese tiempo pasaron muchas cosas”, relató, pero enseguida resaltó que el proceso valió la pena porque el resultado superó las expectativas. “Si me preguntan, yo le pongo un 10 a este disco. Realmente me gusta”, dijo y agregó que la vida le enseñó a ser generosa consigo misma y a valorar cada uno de sus pasos. “En un principio el idioma fue un problema, pero después todo fluyó de una manera muy natural, tanto que creo que logramos comunicarnos desde el alma”.

Con respecto a la gala del martes, Gicela dijo: “Es muy lindo lo que está pasando, por eso voy a ir a la gala con mis amigas Las Vera, y las tres tenemos la misma intención: ir a disfrutar”.