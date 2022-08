Carnet de conducir: la calificaron de “incapacitada” porque tuvo cáncer

"Vine a renovar carnet de conducir, me voy con estrés, secándome las lágrimas y con la etiqueta de ‘incapacitada’ en la frente. Me lo dieron solo por 2 años, pidiéndome un apto médico para conducir y en el carnet me ponen la enfermedad. ¿Qué necesidad?”, cuestiona Florencia Andrade en el descargo que hizo en su perfil de Twitter @florcita_an.

A modo de descargo emocional, la joven de 34 años que recibió el diagnóstico de cáncer de mama en noviembre de 2021 y que el 29 de diciembre debió someterse a una mastectomía y meses de quimioterapia para llegar a este presente, contó que fue su cabello corto el que llamó la atención del funcionario que tenía enfrente durante el trámite para renovar la licencia de conducir, que en Córdoba tiene un lapso de 5 años como máximo.

“Me preguntó qué pasó con mi pelo, porque en la licencia anterior aparezco con el pelo largo, solía tenerlo hasta la cintura, y le dije que tuve cáncer y que se me cayó por la quimio. Me preguntó cuándo fue última, le dije que en junio y me dice que no me pueden dar el carnet sin un apto médico. ¡Quedé helada!”, le cuenta la joven a Infobae.

La persona que la atendió le aclaró que, en caso de dárselo, sería por dos años porque no ellos no saben cómo están sus defensas.

“Necesité salir y me puse a llorar. No sé si decir que me sentí discriminada, estigmatizada, o sí... ¡No sé, pero fue muy duro! Le escribí mi médico para pedirle el certificado y me lo mandó por WhatsApp, lo fui a mostrar y cuando me dieron el okey, fui a imprimirlo”.

(EN)