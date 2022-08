La productora Zona Vip presenta rubros y nominados para sus premios 2022

El 6 de noviembre tendrá lugar la gala 2022 de los Premios Zona Vip al Espectáculo, una propuesta que logró posicionarse en la agenda cultural y mediática de la región. En las últimas horas confirmaron que este año serán 42 los rubros que reconocerán el trabajo y la trayectoria de personalidades y artistas locales, regionales y hasta internacionales, en tanto que el 2 de septiembre serán anunciados formalmente los rubros y nominados.

En el hotel Amerian, el presidente de los Premios Zona Vip al Espectáculo, Diego Gómez Rial, y el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, confirmaron los 42 rubros que reconocerán el trabajo y la trayectoria de las personalidades de la región, posicionando su imagen en el marco de un imponente evento.

“En viernes 2 de septiembre serán presentados formalmente los rubros y nominados que competirán por los Premios Zona Vip al Espectáculo 2021-2022. Todos los que se quieran pre- inscribir para participar, pueden hacerlo a través de nuestro gmail zonavip.espectaculos@gmail.com”, dijo Gómez Rial, en tanto confirmó que en esta edición habrá bimodalidad en lo que respecta a la determinación de los ganadores de cada rubro.

“Por un lado, para una cantidad de rubros estará presente la votación mediante un sistema electrónico a través de la página zonavip.com.ar en la que todos los seguidores e interesados ya pueden emitir su voto. El sistema de votación exclusivo para el sitio fue desarrollado con los mayores estándares de seguridad. La votación se extenderá hasta el 30 de octubre”, explicaron durante la conferencia.

A la vez, una comisión evaluadora de la productora Zona Vip conformada por expertos de diferentes rubros aportará su voto secreto para determinar los ganadores de las ternas correspondientes. Es decir que estos rubros no podrán ser votados en la página, lo que no significa que no podrán manifestar su apoyo públicamente, ya que fanáticos y seguidores lo podrán hacer a través de Instagram arrobándolos; esto se tomará de importancia en caso de tener alguna duda entre ganadores.

Competirán rubros como Música, Radio, Televisión, Moda, Redes Sociales, Gastronomía, Empresarial, Comercio, Teatro, Arte, etc. Además, la productora informó que podrá incluir nuevos nominados hasta un mes antes del cierre de la votación, esto teniendo en cuenta la expansión del megaevento y la aparición de nuevos talentos en toda la región.

