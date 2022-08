El insólito reclamo de Darío Barassi a Lali Espósito

Divertido en 100 argentinos dicen, Darío Barassi aprovechó para enviarle un mensaje a Lali Espósito con algunas dudas y consultas, además de un particular reclamo. “¿Por qué chapa tanto?”, quiso saber el conductor.

“¿Dónde está mi teléfono?”, le pidió a una de sus productoras, decidido a enviarle un mensaje a la cantante mientras en el estudio sonaba el tema “Disciplina”. Entonces el anfitrión del ciclo de El Trece explicó: “Quiero preguntarle a Lali esto…porque me llamó la atención que chape tanto, quién es el que está con ella porque la vi en una pileta, en una playa con alguien, ¿qué pasa?”.

Además, antes de mandarle un audio a la ex Casi Ángeles aprovechó para pasarle un reclamo al aire: “Hizo un asado y no me invitó, pero las últimas dos veces me invitó y no fui”.

Teléfono en mano, le envió un audio: “Enana estoy hablando de vos en mi programa porque cada vez que alguien gana cien lucas festejamos con tu música. Escuchame, ¿por qué chapas tanto en tus recitales? ¿Y quién es ese rubio con el que chapas? Luli quiere chapar con vos, ¿alguna quiere? Lali contame eso”.

Luego pasó en limpio todas las consultas: “¿Con quién estas en la playa? ¿Por qué chapás en los shows? ¿Quién es el rubio y cuanto medís? ¿Vos calzás 35? Tengo una chica acá que mide un metro cincuenta y calza 35, me parece muy poco”.

En las últimas horas Lali se hizo un nuevo tatuaje y mostró las imágenes en redes. La artista plasmó en su brazo el dibujo de del casco con cresta de metal que usó para la estética del Disciplina Tour. El cual se suma a la extensa lista de tatuajes que lleva, la mayoría de los cuales tienen un significado especial: la palabra “Soy” -que hace referencia a su etapa anterior en la música-; un cassette, una libélula, el símbolo oriental del arte y la expresión, una mano sosteniendo una flor, “Happiness” (felicidad). La también actriz ya había elegido anteriormente al tatuador y cantante Juan Amon, quien se especializa en diseños de trazo fino. Tini Stoessel y Chano Charpentier fueron otros de los que sellaron recuerdos y símbolos en su piel con el mismo artista.