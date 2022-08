Luciano Tacchi y una semana muy especial junto a ex top ten del tenis

Bruno Ariel Gimenez

Esta semana se concreta el ATP 250 de tenis de Winston Salem, una de las paradas previas al Abierto de los Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada que se iniciará el lunes venidero en Nueva York. La competencia se desarrolla en la Universidad de Wake Forest, en Carolina del Norte (EE.UU.). A ese centro de altos estudios asiste el tenista correntino Luciano Tacchi (21 años), quien atravesó unos días muy especiales junto a algunos de los participantes del cuadro principal del torneo estadounidense.

El miércoles pasado entrenó con el austríaco Dominic Thiem, quien supo conquistar el US Open en 2020, en plena pandemia y llegó a ocupar la tercera ubicación del ranking mundial. Además el europeo conquistó en dos ocasiones el Argentina Open, en la ciudad de Buenos Aires. En Winston Salem el tenista alcanzó los octavos de final y se retiró. “La verdad es que viene siendo una semana increíble. Es una muy buena experiencia poder entrenar con ellos” le confesó el bellavistense a El Litoral desde los Estados Unidos.

Las sorpresas siguieron para el joven correntino. Un día más tarde, tras haber entrenado con Thiem, compartió la práctica junto al escocés Andy Murray, ex N° 1 del mundo. En aquella ocasión Tacchi escribió en su cuenta de la red social Instagram (@lucianotacchi01): “Un día mejor que otro! Muchas gracias por la oportunidad @andymurray (Andy Murray). “Los primeros días con Murray tuve la oportunidad de entrenar en dos ocasiones. Duraron aproximadamente una hora y ,” relató Tacchi.

Si bien Murray no compitió en esta certamen, sumó rodaje en las canchas de cemento de la Universidad de Wake Forest, con vistas a su participación en el abierto norteamericano.

Y finalmente el lunes pasado, siempre en el mencionado establecimiento educativo privado, el joven tenista se entrenó junto al italiano Fabio Fognini, ex top ten del mundo, ganador de 10 torneos ATP (incluido el Master de Montecarlo) y quien sí compitió en este ATP 250.

“Los que mas me sorprendieron fueron (Andy) Murray y Dominic (Thiem). En realidad fueron los tres, pero todo lo que hacen, me sorprendió, cómo entrenan, como se preparan, etc. Y de Fabio (Fognini), me sorprendió el talento innato que tiene, la verdad que fue increíble” resaltó Tacchi. “Estos días son sesiones mas cortas, mas que nada de 40 minutos”, comentó el correntino, que actualmente sigue sumando rodaje en el tenis universitario de Estados Unidos.