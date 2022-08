Boca prepara tres cambios para recibir a Atlético Tucumán

Boca realizó ayer un ensayo táctico de cara al partido del domingo contra Atlético Tucumán como local, con al menos tres variantes en relación al once que se llevó una victoria frente a Defensa y Justicia por la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El entrenador, Hugo Ibarra, probó en el fondo con Carlos Zambrano, quien ya cumplió la sanción interna tras la pelea con Darío Benedetto, por Facundo Roncaglia y también colocó al lateral izquierdo colombiano Frank Fabra -no estuvo por las cinco amarillas- por el juvenil Agustín Sández.

Además, en la zona del mediocampo reapareció el paraguayo Óscar Romero en lugar de Cristian Medina, que padece unas molestias físicas.

A su vez, llamó la atención que Benedetto no estuvo entre los potenciales iniciales y su puesto lo mantiene por el momento Luis Vázquez, autor del gol de la victoria en Florencio Varela.

El posible equipo es Agustín Rossi; Luis Advíncula, Zambrano, Nicolás Figal y Fabra; Guillermo “Pol” Fernández, Alan Varela y Luis Ramírez; Óscar Romero, Luis Vázquez y Sebastián Villa.

Boca (23) se jugará su última chance para subirse en la pelea por el título de la Liga Profesional de Fútbol, ya que desde las 18 del domingo tendrá enfrente al líder Atlético Tucumán (32), que le lleva nueve puntos con 36 por jugarse.

El Xeneize consiguió dejar el arco en cero en los últimos cuatro partidos -incluido el de Copa Argentina contra Agropecuario-, algo valorado por Ibarra, más allá de las grandes actuaciones del arquero Agustín Rossi para no permitir los tantos en contra. “Estamos logrando dejar el arco en cero y eso nos permite después tener tranquilidad. Me alegra mucho el gol de Luis (Vázquez) pero no podemos sobrecargarlos con la responsabilidad de convertir solo a ellos”, dijo Ibarra.

Le aplicaron ocho fechas de suspensión al jugador que lesionó a Zeballos

El zaguero central de Agropecuario Argentino, de Carlos Casares, de la Primera Nacional, Milton Leyendeker, recibió ayer una dura sanción de ocho fechas de suspensión aplicada por el Tribunal de Disciplina de la AFA luego de fracturar con un violento puntapié al delantero de Boca Juniors Exequiel Zeballos.

En un fallo inédito porque los expulsados en Copa Argentina deben purgar sus suspensiones en este mismo certamen y no en la divisional en la que participan, Leyendeker no podrá jugar seis de las siete fechas que restan del campeonato de la Primera Nacional ya que cumplió dos por la sanción provisoria que le fue aplicada desde ese encuentro.

Podrá reaparecer en la última jornada frente a Deportivo Morón.