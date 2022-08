Corrientes pide avanzar con la reforma de la Ley de Alquileres en el Congreso

Desde Corrientes reclaman por el tratamiento de las modificaciones en la Ley de Alquileres, normativa que tiene una vigencia de sólo dos años. Aseguran que el debate está congelado en el Congreso de la Nación.

Para el mes de septiembre, los inquilinos que deban renovar contratos tendrán que afrontar una suba del 64,66 %.

Desde la Cámara Inmobiliaria de Corrientes informaron que los proyectos están frenados en las comisiones de Diputados, donde obtuvo dictamen de mayoría en el área de Legislación General en mayo. Sin embargo, no se avanzó en el tratamiento sobre tablas por falta de quorum. Así lo explicó Marcelo López Ortiz, presidente de la Cámara Inmobiliaria local.

“Hay 116 votos a favor para sancionar las modificaciones por parte de Juntos por el Cambio y el sector opositor”, detalló y remarcó que el dictamen que acompaña el oficialismo en el Congreso sólo propone sumar incentivos fiscales para los propietarios que realicen inversiones.

Los puntos críticos que el sector inmobiliario reclama modificar de la ley vigente, sancionada en junio del 2020, se refieren a acortar el plazo mínimo del contrato que hoy es tres años y buscan reducirlo a dos.

Mientras que respecto a la actualización del monto a abonar por los contratos, piden que se vuelva a ajustar por acuerdo entre partes, en un plazo de 3 a 12 meses.

Cabe recordar que actualmente la actualización es interanual y ajustada a la inflación. Se establece vía Banco Central, con un promedio de los índices de precios al consumidor y el salario. Al respecto, en diálogo con Radio Unne, López Ortiz precisó que para septiembre la suba será de un 64,66 % y no descarta que a fin de año pueda superar el 80 % “debido a las proyecciones inflacionarias del país”.

“Esto no pasaría si Argentina no estuviera en un contexto de volatilidad económica. Las reglas de juego no son claras y los propietarios buscan resguardarse ante la incertidumbre”, aseveró el referente del sector.

Reclamó que el tratamiento esté frenado en el Congreso y remarcó la importancia de su pronto tratamiento, a fin de que desde el Estado se genere una respuesta a los empresarios y llevar previsibilidad en su desarrollo financiero.

“Somos el único sector de la economía que tiene congelados sus precios durante un año, cuando sabemos que día a día y mes a mes se devalúa nuestra moneda”, sostuvo. López indicó que hoy por hoy un departamento de un dormitorio alcanza un valor de mercado que parte de los $30.000, dependiendo de las prestaciones y ubicación del mismo.

Desde que rige la ley, los incrementos han estado entre el 41 % y el 53 %. Este año cuenta con variaciones de 2 o 3 puntos y se estima que en diciembre podría rozar el 80 %. Vale destacar que, por ejemplo, en octubre de 2021 fue de 48,57 %, en noviembre fue de 49,53 % y en diciembre del 51,4 %. En tanto, que enero inició con un aumento en la renovación de 52,21 %.