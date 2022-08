Midón cerró una buena semana consagrándose en Estados Unidos

El tenista correntino Lautaro Midón le puso el moño a una muy buena semana. Ayer se consagró campeón del J1 de College Park en Estados Unidos. En la final derrotó al brasileño Joao Fonseca por 6-2 y 6-3. De esta manera el jugador de 18 años pudo revalidar su condición de primer preclasificado favorito del torneo y sumar a su vitrina el cuarto título de su carrera en el campo juvenil.

Midón, que cuando se actualice el ranking de la ITF Junior, volverá a meterse entre los 10 mejores del mundo de su categoría, se tomó revancha de su colega sudamericano. El brasileño lo había derrotado en la primera ronda de Wimbledon, a principios de julio pasado, 6-7(6) y 4-6. Ese partido, justamente, había sido el último del argentino hasta su regreso esta semana en el certamen estadounidense.

Para quedarse con la corona en el J1 de College Park (canchas de superficie de cemento), Midón sólo cedió un set en los seis partidos que disputó. Fue en el partido de octavos de final frente al tenista estadounidense Marko Mesarovic, cuando se impuso por 6-2, 6-7(5) y 7-6(5).

En el encuentro de ayer, aunque fue Fonseca quien hizo que la pequeña multitud se quedara boquiabierta por el ritmo de su golpe de derecha, Midón sólo tuvo que extender cualquier jugada.

Asó el brasileño no pudo reducir sus errores no forzados. Fonseca, que cumplió 16 años la semana pasada, trató de salir de su aprieto, pero no pudo mantener el servicio y no pudo recuperar el quiebre en el primer set, cayendo 5-2. Así se dio su primer set de la semana.

Según consigna Colette Lewis para Zootennis, el partido no cambió mucho después de que Fonseca se tomó un descanso en el baño. Cuando regresó, Midon aguantó y le quebró el servicio.Y aunque perdió solo dos puntos en el servicio, volvió a quedarse con el servicio de su rival , por segunda vez, para una ventaja de 5-0.

Fonseca, que no pudo encontrar un plan B, cuando su juego de poder habitual lo abandonó, aguantó por 5-1 y quebró el servicio del argentino 5-2.

Una llave en blanco para Fonseca puso el 5-3, y obligó a Midon a hacer un deuce en su segundo intento de sacar el campeonato. Sin embargo Midon recibió dos errores de Fonseca para cerrar el partido a su favor.

"Estaba muy nervioso al final del partido", dijo Midon, una vez finalizado el encuentro. "Pero sí, tuve suerte y le gané" completó.

Midon reconoció que jugó a un nivel más alto esta semana que en Wimbledon, contrariamente a la actuación del brasileño. "Jugué muy bien, muy, muy bien, sin errores no forzados" expresó Midon. "Mi oponente, no tuvo un mejor día para él. En los momentos importantes jugué mejor que él".

El correntino, que supo estar entre los ocho mejores del mundo de su categoría, y que esta esta semana podría volver a ocupar esa posición, se refirió al partido con estadounidense Marko Mesarovic, donde se dio el único set del certamen.

"Ese día fue malo para mí, jugué muy mal, pero con mi mentalidad positiva pude vencerlo", afirmó Midon. "Es importante ganar siempre en los días malos, pero hoy fue un buen día".

Por último, el tenista formado en el Club San Martín, se refirió a su participación en el US Open Junior Championships. "Será mi primera vez en el US Open, así que estoy muy feliz de jugar allí", comentó Midon, quien compitió en los tres Grand Slam de este año. "Quiero jugar ahora mismo, porque me siento bien con mi tenis hoy y toda la semana, así que espero lo mejor para mí" aseguró.

Derrota en dobles

La alegría del correntino no pudo extenderse al dobles del J1 de College Park. En la final, junto al serbio Branko Djuric, perdieron frente a Ducan Chan de Canadá y Joao Fonseca de Brasil 6-2, 4-6 y 7-10.

No va a Canadá

Finalmente Lautaro Midón no competirá en la semana que se inicia en el J1 de Repentigny. Reaparecerá en el circuito para disputar el Abierto de los Estados Unidos.