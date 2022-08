La falta de rendición de $20 millones impide la continuidad de obras

El intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid, detalló que las complicaciones por el supuesto faltante de $20 millones en la Municipalidad impide la continuidad de obras en la localidad. La Justicia investiga, tras una denuncia del actual viceintendente, el pedido un préstamo al Ministerio de Desarrollo Social de $20 millones que no fueron devueltos.

Por primera vez, tras la denuncia contra la anterior gestión de la localidad, habló el intendente y señaló que trabajan para resolver el conflicto.

“Esas son cuestiones que nos fuimos enterando en gestión. Recibimos llamadas telefónicas para rendir fondos que nosotros desconocíamos. Nos fuimos interiorizando y comunicándonos con funcionarios de la gestión anterior para que nos tengan al tanto de las rendiciones anteriores”, detalló a Radio Ciudad esta semana.

“Lo que nosotros le pedimos a los funcionarios era que nos entreguen los documentos que había que rendir. Si bien no era nuestra gestión, estas cosas se dan en continuidad. Esos fondos no los usamos nosotros y así nos encontramos con planillas mal confeccionadas que no nos recibían del Gobierno nacional y vino gente del Ministerio de Desarrollo Social a ver los cuadernos contables”, contó. Además, indicó que “el exintendente Mariano Garay se comprometió a entregarnos las planillas y estamos a la espera de que esos fondos se puedan subsanar para poder seguir recibiendo algún tipo de ayuda nacional”.

Según señaló, este conflicto y faltante de rendición impide el avance de otras obras en la comuna. “Por ejemplo, en los incendios nos hemos contactado con el Gobierno nacional cuando éramos una de las localidades más afectadas y no pudimos recibir ayuda por esa falta de rendición. Sin que se cumplimente eso, no podemos recibir ninguna ayuda”, detalló.

“Los fondos de calle Roque Sáenz Peña y la construcción de la terminal no se han podido destrabar y ya hicimos muchos viajes a Buenos Aires sin éxito. Necesitamos darle continuidad a esas obras y para eso debemos resolver ese conflicto”, señaló. “Teniendo en cuenta que nuestro dinero se devalúa mes a mes, es necesario resolver esto de forma urgente para darle a los vecinos lo que se merecen”, cerró Suaid.

El hecho

Según lo indicado por Carlos Farizano, actual viceintendente de la localidad, la anterior administración municipal habría gastado el dinero recibido en 6 días, antes de la asunción de la nueva gestión, sin devolución de lo acordado con la entidad estatal. Farizano inició acciones legales y actualmente el hecho es investigado por la Justicia, con la serie de pruebas presentadas.

Según Farizano, luego de perder las elecciones el 14 de noviembre, la gestión anterior “entró en una carrera desenfrenada” de compras para “lapidar” los 20 millones de pesos otorgados por Nación.

“Esta compra desenfrenada comienza el 17 de noviembre y culmina el 10 de diciembre, con el mandato. Con mandatos vencidos hicieron compras y emitieron cheques. En la orden de compra aparece lo que se compró y son materiales de construcción. Lo grave es que firmaron cuando estaba caduco el mandato popular. Esto no es perpetuo, tiene un término el mandato”, mencionó.

“Lo otro grave es que hicieron compras de madera de pino de 5 metros en Margarita Belén-Chaco, cuando Santo Tomé es la mayor área forestal”, comentó el funcionario.

(BDC)