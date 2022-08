No hubo acuerdo por la renovación, y Agustín Rossi se aleja de Boca

El arquero Agustín Rossi no llegó a un acuerdo económico con Boca Juniors y, si no hay una oferta para emigrar, se alejará del club al final de su contrato, previsto para el 30 de junio del año que viene.

El futbolista y su representante, Miguel González, se reunieron ayer con los integrantes del Consejo de Fútbol del club y allí no hubo arreglo porque cada parte mantuvo su postura.

Rossi pidió más tiempo para responder a la oferta recibida la semana pasada, pero se encontró con una negativa rotunda del club. El arquero, de 26 años y una de las figuras del equipo en los últimos tiempos, aún considera insuficiente la oferta de Boca y, si no hay más aproximaciones en las cifras, podría buscar una salida al exterior. Los dirigentes se mantuvieron firmes y le manifestaron que no se iban a mover de lo ofrecido el martes pasado y en las próximas horas la institución darán un comunicado en el que informará que el jugador quedará libre el año próximo. Según comentaron allegados a la Secretaría de Fútbol es muy factible que Boca trate de incorporar otro arquero ya que la idea es que Rossi, al no arreglar su continuidad no ocupe más el arco de Boca. Es más, se analiza la posibilidad de que el sábado juegue Javier García ante Platense.

La misma fuente comentó que de haber un club interesado en adquirir su ficha, tendría que ser en una suma cercana a su cláusula de salida, que es de 25 millones de dólares. Hay un rumor de que Flamengo está interesado.

Ahora la situación entró en un punto muerto y es difícil tenga marcha atrás, aunque en el “mundo Boca” todo es día a día. El guardavalla es uno de los más queridos por los simpatizantes por sus últimas actuaciones y por ser de vital importancia en la definición por penales.

El presidente de Boca Juniors, Jorge Ameal, salió ayer a hablar sobre la situación del arquero de Boca Juniors Agustín Rossi, quien no llegó a un acuerdo por la renovación de su contrato y le pidió que “reflexione, porque es imposible lo que pide”. “Pretendemos que el jugador reflexione. No hablaremos de cifras, porque no vamos a poner mal a la gente, pero créanme que es imposible lo que pide. No existe en la Argentina”, dijo el máximo dirigente “xeneize” en radio La Red.

Por su parte, el representante del futbolista, Miguel González, dijo que Rossi “cobra 50.000 dólares anuales desde hace dos años”, y desafió a la dirigencia a mostrar “los papeles del contrato que le ofrecieron por televisión”, al tiempo que manifestó que tiene “la sensación” de que el guardavallas” no va a jugar más en el club”.

“Sacando los impuestos, para renovar Boca solo ofreció 7.000.000 a dólar oficial (unos 11.000.000 brutos) en 4 años, y Rossi cobra 1.500.000 pesos mensuales desde hace 2 años, que son 50.000 dólares anuales”, precisó anoche González a “La 12 Twittera”. “Y entonces lo salen a ensuciar a Rossi, porque ahora van a tener que poner plata en otro, pero no la quieren poner en Agustín. Es mentira que ofrecieron 12.000.000 de dólares. Fue mucho menos al dólar oficial. Por eso mi representado está decepcionado”, remarcó.