Cruzó el semáforo en rojo y lo mató: exigen justicia

Familiares y amidos de Ezequiel Verón, un hombre de 27 años, que murió al ser atropellado por un camión que cruzó el semáforo rojo, reclamaron justicia este jueves en el mismo lugar del siniestro vial, avenida Independencia y calle Las Piedras. Hace casi un año que esperan avances en la causa.

Sus padres y amigos se congregaron en el lugar exacto del accidente para inmortalizar el recuerdo de Ezequiel. Pintaron una estrella amarilla en el asfalto, prendieron una vela junto a la foto del él para mantener vigente el reclamo.

Ezequiel dejó tres hijos, dos menores de 4 y 3 años. "Hace un año que esperamos avances en la causa. Pero el expediente no se mueve. La abogada nos dijo que el seguro no quiere hacerse cargo porque está probado que el chofer cruzó en rojo el semáforo, pero deben hacerse cargo. El resarcimiento económico no nos devuelve a mi hijo, pero dejó tres hijos y necesitamos que reciban la ayuda que se merece", dijo a ellitoral.com.ar Cristián Romero, padre de Ezequiel.

El siniestro fatal ocurrió el 4 de agosto alrededor de las 21.30, por avenida Independencia, hacia la banda central norte, y calle Las Piedras de la Capital..

El camión Mercedes Benz era conducido por un hombre de apellido Cabrera, que sería oriundo de la provincia del Chaco.