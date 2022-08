Nuevo escándalo judicial para Camila Homs mientras se divorcia de Rodrigo De Paul

Hace menos de un mes había fallado la audiencia entre Camila Homs y Rodrigo de Paul y la ex pareja no había llegado a un acuerdo, por lo que se verían las caras en un juicio. Sin embargo, al parecer las cosas entre ellos cambiaron y el futbolista habría accedido a los pedidos de su ex, quien además cambió de abogado, dejando a un lado de la causa a Ignacio Trimarco. Así las cosas, con nuevo patrocinio, la mamá de Francesca de tres y Bautista de uno, le mandó una carta documento a su ex representante legal anoticiándolo y diciéndole que no le pagaría honorarios.

Asó lo confirmó el propio Trimarco a través de un comunicado: “Habiendo sido convocado para patrocinar a la señora Homs, en el marco judicial contra Rodrigo de Paul por los rubros compensación económica, alimentos y régimen de comunicación y cuidado personal, luego de realizadas las audiencias de Mediación Previa Obligatoria y presentada la demanda judicial que tramita por ante el Juzgado Civil n° 106 de la Nación, causa 53.949/2022, el día domingo 31 de julio en horas de la noche, me comuniqué con la señora Homs y me informó que el señor De Paul habría accedido a la pretensión esgrimida por esta parte en las audiencias de Mediación, pretensión esta muy distante a la que había arribado con su anterior letrada y que en este caso satisfacía los reclamos de la señora Homs y su familia. En ese contexto el día lunes por la mañana me encontré con la ella para firmar documentación y ultimar los extremos del acuerdo”.

Sin embargo, la relación no terminó bien: “Así las cosas en horas de la tarde recibo una llamada telefónica de la señora Homs donde me indicaba que tanto ella como el señor De Paul se rehusaban a abonar mis honorarios profesionales, los cuales fueron acordados mediante el correspondiente Convenio de Honorarios regidos por la Ley 27.423, suscripto en fecha 14/06/2022 (día en que se realizó la última audiencia)″.

“Ante tal circunstancia el día de hoy, 02 de agosto de 2022, he recibido una carta documento de parte de la Sra. Homs donde en uso de su derecho constitucional a elegir a su abogado patrocinante, revoca mi carácter de abogado y pretende anular el convenio de honorarios suscripto”, continuó el comunicado. Sobre los motivos por los que ella decide no trabajar más con él, Trimarco dice que alegó “circunstancias falsas” y que “demostró enojo por la repercusión mediática que la causa generó, desconociendo que las partes involucradas son públicas y que los periodistas cumplen su misión de informar y que el suscripto lleva adelante muchas causas de interés público”.

Es en ese contexto que el letrado no dudó en asegurar que llevará el tema a la Justicia. “Es en tales circunstancias que accionaremos legalmente, ejecutando el convenio de honorarios suscripto conforme a la legislación vigente”, cerró el texto que difundió desde el área de comunicación de su estudio.

Hace unos días se rumoreó, cosa que luego se desmintió, que por las causas abiertas con su ex De Paul podría no viajar al Mundial. Tras eso, Homs opinó: “Ojalá que se solucione todo cuanto antes, sé que es algo que él anhela un montón”. En diálogo con Socios del Espectáculo, agregó: “Lo respeto y lo quiero porque es el padre de mis hijos. Nunca desearía ni quisiera hacerle daño, por así decirlo. Ni dejaría que deje algo de hacer que sé que es un montón para él. Sueña con eso. Ojalá que las cosas se puedan arreglar antes”.

Los rumores de que De Paul se podría perder el mundial de fútbol a disputarse en Qatar se instalaron después de unas declaraciones de Claudio Tapia al programa De Acá En Más que conduce María O’Donnell en la radio Urbana Play y que desde la AFA aseguran que fueron “tergiversadas” y “malinterpretadas” por otros medios. En esa nota, el máximo dirigente del fútbol nacional señaló que “para ir a Qatar, no tenés que tener alguna denuncia penal con condena pendiente o algo de género o similar”. Algo que De Paul no tiene.

