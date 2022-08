Atraparon a un delincuente que pateó y arrojó a una mujer a un zanjón

Un delincuente de 23 años fue detenido ayer en Goya con algunas pertenencias que robó en horas de la mañana a una mujer a la que golpeó, en la zona conocida como Canal de Chiappe. Efectivos policiales de la Comisaría Segunda ubicaron al sospechoso, apodado “Kuki”, de apellido López, quien tenía en su poder una bolsa de polietileno con algunas pertenencias que fueron reconocidas por la víctima.

La joven atacada, en un audio de WhatsApp que se viralizó, advirtió que “no vayan a correr a la zona del canal, porque a las 10:30 de la mañana estaba corriendo y apareció un hombre, me agarró del cuello, me tiró al zanjón, me sacó el reloj y la zapatilla. No tenía nada para darle. Me pateó muchísimo la cara y la cabeza. Así que les aviso que tengan cuidado, sobre todo las mujeres”.

El delincuente, que también fue reconocido por la mujer como su atacante, fue atrapado cerca del barrio Mauricio Valenzuela y quedó a disposición de la Justicia.

(WA)