Ricardo Arce y una fecha inolvidable

Francisco Villagrán

Especial para El Litoral

El tiempo pasa inexorable para todos, de eso no hay duda, y ahora, cuando se cumplen 43 años de la conquista de la corona argentina de los medianos por parte del correntino Ricardo Arce, decidimos hacer una nota retrospectiva. Esa noche del sábado 1 de septiembre de 1979, el Luna Park de Buenos Aires fue escenario de la consagración del correntino, segundo campeón correntino, este de Capital. El primero fue el goyano Aldo Gamboa, ya fallecido. Todas las adyacencias del mítico escenario se llenaron de correntinos, residentes en Buenos Aires y muchos que viajaron para ver la pelea. Se sabía que el campeón Rubén Pardo, porteño, era un duro rival, muy técnico y bien preparado. Pero el correntino Arce opuso potencia, resistencia y una buena preparación física. Eso, sumado a las ganas de ser campeón y el empuje de un retador de fuste, hicieron que la pelea fuera pareja y con un resultado incierto. Finalmente, la potencia y la guapeza del correntino se impusieron ante un gran campeón que vio escaparse su reinado. Los jurados vieron ganar al retador ajustadamente por puntos. Y eso desató una gritería en la popular, sapucays y aplausos para el nuevo campeón, que volvió a su tierra con el título argentino.

Para rememorar esto a tantos años de distancia, decidimos viajar a Buenos Aires, donde nos esperó Ricardo Arce, para dirigirnos al Luna Park y recordar esos momentos. Nos atendió de primera, llevándonos por casi todo Buenos Aires; un anfitrión de lujo. Él actualmente está viviendo en Buenos Aires, cerca de la zona de Retiro, hace más de veinte años, donde tiene un kiosco que trabaja las 24 horas, y le va muy bien ya que tiene una muy buena clientela. No obstante, no olvida sus orígenes humildes, y cada vez que puede, por lo general dos veces por año, se da una vuelta por su Corrientes natal. Muchos de los periodistas que cubrieron esa pelea ya no están: Hugo Vallejos, Pepitito Fernández y Omar Vallejos, el gran fotógrafo. Hoy, ya con 67 años y abuelo, Arce tiene una linda familia y está arraigado en Caba. Consultado sobre qué recuerdos le trae una fecha tan especial, nos dijo: “No puedo evitar recordar esa noche inolvidable para mí, cada vez que paso frente al Luna Park, recuerdo a mucha gente que me acompañó esa noche y ya no está, como Eduardo Román, mi técnico y gran amigo, fundamental esa noche en mi rincón, y la amistad que hoy continúa con su hijo Pamperito. Para mí fue algo muy importante que es difícil olvidar, son las cosas que deja el boxeo, una amistad y camaradería que quedan grabados a fuego en el alma de uno”.

Remembranzas

“Yo los recuerdo a todos con cariño, amigos, boxeadores, conocidos y la prensa que tanto nos ayudó en los momentos más importantes, con casi todos estoy en contacto y siempre que puedo me doy una vuelta por Corrientes. Además tengo hermanos, con los que estoy en contacto. Es difícil que vuelva a Corrientes, ya que me va muy bien acá con mi negocio, tengo una familia muy linda que trabaja conmigo a la par y está adaptada a esto, pero no me olvido de mis orígenes, de mis comienzos y lo que soy hoy gracias al deporte”.

Quien esto escribe tampoco escapó al paso del tiempo. Han pasado muchos años, como todos, problemas de salud, coberturas por todo el país y aparecieron muchos boxeadores siguiendo a los precursores; apareció “Metralleta” López, el “Chanchi” Medina, ambos campeones argentinos y sudamericanos gallo, y otros tantos que si bien no llegaron a un título, dejaron bien alto los prestigios del boxeo correntino. Muchos ya no están en este lado, ya partieron al más allá, pero dejaron su indeleble recuerdo en este ajetreado mundo. Algo que nunca se podrá borrar de la memoria.