De Pedro, sobre el diálogo con la oposición: “Voy a seguir hablando”

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, brindó una entrevista radial en la que habló sobre la convocatoria al diálogo con la oposición realizada por el Gobierno, de la que él se ocupó personalmente. Tras los cuestionamientos expresados por varios dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC), que afirmaron no haber sido contactados por el oficialismo, el funcionario reconoció que “tal vez” le faltó hablar con “alguno”. Pero insistió en la necesidad de dar un debate político con miras a alcanzar “consensos básicos”.

“[Previo al intento de magnicidio] yo venía charlando con varios líderes de la oposición para tener un consenso y poder firmar una especie de acuerdo en política energética. No soy el único que piensa que hacen falta algunos consensos básicos”, recordó de Pedro esta mañana en diálogo con Radio Mitre y agregó: “Después del intento de asesinato de Cristina Kirchner, también hablé y voy a seguir hablando. Es cierto, tal vez me faltó alguno. Pero [la convocatoria] tenía que ver con bajar un cambio y no hacer un escándalo de esto, que es grave y nos tiene que poner a reflexionar y a pensar sobre qué está pasando”. Tras ello, aludió a los planteos con relación a la convocatoria vertidos desde JxC, cuyos referentes se negaron a debatir en el Congreso acerca de lo ocurrido y prefirieron darle tiempo a la Justicia para que esclarezca el caso.

(JML)