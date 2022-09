Picantes detalles del encuentro de Wanda Nara y L-Gante

La explosiva versión de que Wanda Nara estaría por confirmar a la prensa su separación de Mauro Icardi, llevó a Mariana Brey a dar detalles de la cómplice relación que estaría manteniendo la empresaria con L-Gante, con quien compartió una fiesta hace pocos días.

"Wanda Nara está cada día más cerca de alguien que conoce hace tiempo", comenzó diciendo la panelista de Socios del Espectáculo, lista para poner en escena al cantante de cumbia 420.

"L-Gante estaría muy interesado en ella. Él está separado. Lo tengo confirmadísimo. L-Gante y Wanda Nara están compartiendo una relación de amistad profunda", sentenció Brey, sin rodeos.

Acto seguido dio detalles de la reunión privada que compartieron en la Argentina: "Hace unas semanas compartieron una fiesta. L-Gante estaba invitado. Wanda no estaba invitada y él pidió permiso para que vaya. Esto lo sé por alguien muy cercano a Wanda. Y en la fiesta había gente que yo conozco".

"Ellos no llegaron juntos, pero compartieron la fiesta súper bien. No se besaron. No se vio algo públicamente. Pero llamó la atención. Era una fiesta privada, pero había mucha gente", contó la panelista, con contundencia.

LULI FERNÁNDEZ HABLÓ DE LA CRISIS DEFINITIVA ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

A un año del escandaloso affaire de Mauro Icardi con la China Suárez en un hotel en París, Luli Fernández se atrevió a decir que la empresaria nunca perdón la traición del futbolista y que es inminente la confirmación pública de su separación.

"Esta relación esté próxima a concluir definitivamente", afirmó la panelista de Socios del Espectáculo.

Y agregó: "Una editorial muy importante ya tendría para su tapa, en estos próximos días, o semanas, la confirmación de esta separación".

