Duras penas para los acusados del doble crimen en el santuario del Gaucho Gil

El Tribunal de Juicio de Mercedes condenó a las nueve personas juzgadas por los salvajes asesinatos de Sergio “Checho” Canteros, de 33 años, y su padre, Julio “Milton” Canteros, de 64, ocurridos el 6 de agosto del año pasado durante una disputa por puestos de venta en el santuario del Gaucho Gil.

Los doctores Jorge Troncoso, María Eugenia Ballará y Juan Manuel Muschietti, por unanimidad, condenaron a prisión perpetua a Carlos David Molina, Jonatan Astarloa y Maximiliano Contreras.

María Magdalena Astarloa recibió 14 años de prisión; Juan Ramón Rivero 11 años; María José Obes, 10 años; y Gisella Paola Astarloa,12 años.

Luis Walter Astarloa recibió 2 años de prisión, pero en atención al tiempo de detención y lo informado por la alcaidía local, se ordenó su inmediata liberación y se le impusieron reglas de conducta. Debe fijar domicilio en esa ciudad, el que no podrá mudar sin autorización del tribunal; debe abstenerse del consumo de alcohol en exceso y del consumo de sustancias estupefacientes; y debe evitar todo tipo de contacto con las viudas Nidia Mabel Caballero y Jésica Vanesa Rodríguez; y Cristian Luis Rodríguez; además de no cometer nuevos delitos y no acercarse a menos de 1000 metros del predio de la Cruz Gil, Ruta Nacional 123, al Km 102.

Además, se ordenó la extracción del acta del debate y de la presente sentencia, y remitirlos a la Unidad Fiscal de Recepción de Análisis de Casos de esta Ciudad (Ufrac), para que se investigara la posible comisión del delito de acción pública. El mismo surgiría de la inacción ante la ampliación de denuncia radicada por Sergio Abel Canteros el día 6 de agosto de 2021, a las 13:40 horas, y los dichos de los testigos que en esa tarde llamaron reiteradas veces a la policía pidiendo auxilio e intervención a dicha fuerza, y no habrían acudido oportuna o inmediatamente los funcionarios públicos a ese requerimiento.

Se dispuso también extraer del acta del debate pericias sobre los teléfonos y de la presente sentencia, y remitirlos a la Unidad Fiscal de Recepción de Análisis de Casos de esta ciudad (Ufrac), para que se investigara la posible comisión del delito de acción pública que surge de los chats vía WhatsApp entre Samuel Astarloa, detenido a disposición de estos estrados en la causa PXR 10894/19 al momento de dicha comunicación, y su hermano Jonathan Natanael Astarloa, en libertad.

En tanto que para el joven que cometió el delito siendo menor de edad, la Fiscalía y la querella también solicitaron prisión perpetua.

El Tribunal, que ya lo encontró culpable, realizará una audiencia el día jueves con la jueza de Familia, Niñez y Adolescencia, doctora María Susana Galeano. Allí se determinará la pena a cumplir.

La causa

El ataque ocurrió el 6 de agosto de 2021, cuando padre e hijo fueron brutalmente atacados por un grupo de hombres vinculados a la administración del predio comercial que rodea a la Cruz Gil, el santuario más grande de veneración al Gaucho Gil, ubicado sobre la Ruta Nacional 123, a unos siete kilómetros de Mercedes, en el centro de la provincia de Corrientes.

Sergio murió el mismo día del hecho, mientras que su padre falleció 72 horas más tarde, ambos a raíz de los golpes y puñaladas sufridas.

A su vez, durante el ataque también resultó herido de arma blanca un cuñado de Sergio Canteros.

