Abofetearon a una dirigente kirchnerista

Marlen Gauna, coordinadora de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, denunció que una mujer la abofeteó.

“Quería contarles que ayer en inmediaciones a la sede el PJ, una mujer me corre y me para, me grita que somos chorros, que le robamos su tiempo, que le robamos, que es hipoacúsica, pero que escucha todo, que le hablo a las mujeres y que me conoce muy bien. Yo, no reconociéndola, la miraba. Me pegó en la cara, refuerte. Y sigue con gritos. Nombra a parte de mi entorno político que todos somos unos hijos de puta. Había gente ahí del colegio Misericordia. Hice la denuncia y pedí las cámaras para averiguar la identidad de la mujer”, escribió en sus redes sociales.