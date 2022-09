Ley de humedales: contundente rechazo del Plan Ganadero provincial

"Una ley no va a parar los incendios. Tenemos 14 leyes ambientales (si uno engloba todo lo relacionado con el ambiente) en la Argentina. Lo primero es que tenemos que analizar cuántas se cumplen. Y lo segundo es que no podemos hacer y escribir leyes desde lo ideológico, lo tenemos que hacer desde el conocimiento científico, y eso no está sucediendo", advirtió Eduardo Ortiz, titular del Plan Ganadero, del Ministerio de Producción de Corrientes.

La Cámara de Diputados de la Nación votó el jueves pasado a favor de la convocatoria para realizar un plenario de comisiones el jueves próximo. El objetivo es debatir los proyectos relacionados a la creación de la ley de humedales, luego de que se activaran focos de incendios en las islas del delta del río Paraná y se recrudecieron las protestas sociales.

"Acá arranca el debate por la ley de humedales cada vez que hay fuego”, dijo Ortiz para criticar las manifestaciones ambientalistas. “Es muy sugestivo que cada vez que en el delta se prende fuego y que en Rosario empiezan a haber cenizas y contaminación del ambiente, vamos de nuevo. Y siempre la culpa la tiene el productor, y no es así”, señaló el especialista en ganadería, en diálogo con el programa Campo Minado, de Radio Colonia.

Impacto ambiental

El funcionario correntino detalló: “Tenemos 25.000 productores, de los cuales pequeños productores son 20.000. Sacar una ley de humedales que sea restrictiva, significa dejarlos afuera de su trabajo, porque quién te va a hacer un estudio de impacto ambiental siendo pequeño productor”, manifestó en relación a la normativa en debate en el Congreso de la Nación.

“Muchos de los legisladores que están trabajando en este tema, no conocen el interior”, lamentó el titular del Plan Ganadero en Corrientes. Luego se refirió a la expulsión de jóvenes del campo en la región; y la pérdida de las costumbres campesinas. “Revertir eso va a llevar 50 años”, aseveró el especialista. “Corrientes acaba de salir de un diciembre de 2021 y enero de 2022 en el que se incendiaron 1.100.000 hectáreas. Somos la provincia que tiene mayor superficie de humedales de República Argentina, prácticamente el 60 % del territorio”, agregó Ortiz.

(IB)