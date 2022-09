Detectaron a una mujer que quería salir del país con un bebé indocumentado

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, relató en Télam Radio el frustrado intento de salida del país de una mujer con pasaporte alemán llevando un bebé indocumentado, en el contexto de los exhaustivos controles fronterizos que vienen detectando principalmente en Misiones una diversidad de irregularidades en medio de un gran flujo de circulación de personas.

Carignano describió la situación caracterizada por “confusas” explicaciones que esbozó la mujer con residencia en Paraguay, que no hablaba español, para procurar sortear el control migratorio y trazó un cuadro general fronterizo, con eje en la Triple Frontera por donde en el invierno ingresaron al país 35 mil personas por día.

“En el cruce entre Posadas y Encarnación, la inspectora migratoria le estaba dando salida a un auto con una mujer de nacionalidad alemana, que estaba con dos niños también con pasaporte alemán y cuando estaban haciendo el trámite le preguntaron por el bebé que tenía en los brazos”, inició el relato la directora nacional.

Dijo que la mujer “estaba manejando con un bebé” y al momento de que se le solicitó la documentación expuso que “no tenía los papeles”.

“La persona, que casi no hablaba español, con residencia en Paraguay, no en un lugar fronterizo, más al norte, y tratando de hablar inglés y con una ayuda dijo que no tenía los papeles”, precisó.

A partir de tal situación, Carignano manifestó que la mujer “trata de explicar qué hacía dos semanas que el bebé había nacido y que lo había tenido en Paraguay”.

