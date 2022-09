Se inauguran los talleres para la creación de los primeros autos eléctricos de Corrientes

Se inauguran los talleres de autos eléctricos en Goya y se presentará hoy al equipo de alumnos de una escuela que son los encargados en ensamblar los primeros prototipos de los vehículos.

Hace casi un mes, la empresa encargada realizó un convenio con el Gobierno provincial para la creación de los autos que serán destinados a la Policía de Corrientes. La inversión se realizó por 3 millones de pesos por cada unidad.

El empresario Gonzalo Tracci, oriundo de la ciudad donde se realiza la Fiesta Nacional del Surubí, selló el acuerdo y hoy a partir de las 10 inaugurará el primer taller para lo que puede ser un gran paso para la provincia.

“Somos 12 empleados en Gou, me gustaría tener una fábrica en el futuro. No me quedo solo en el me gustaría. Busco que avance, recibimos la propuesta de inversionistas para realizar autos en serie, pero queremos ir de a poco”, indicó Tracci.

“Tenemos ocho meses para concluir los autos eléctricos que hicimos en un convenio con el Gobierno provincial, pero con el equipo estamos entusiasmados y el auto va a estar antes de fin de año porque estamos con avances significativos. El sábado vamos a contar un poco más de esta cuestión”, comentó a El Litoral Radio.

En ese sentido, indicó que el evento de hoy contará con autoridades provinciales y locales para la presentación de los talleres junto con los directivos y alumnos de la Escuela Técnica Valentín Virasoro.

El evento comenzará a las 10, donde se van a inaugurar los talleres de Gou en Goya, y va contar con autoridades de la provincia, como el ministro de Ciencia y Tecnología, y el intendente de la ciudad.

“Va a estar presente la rectora con el equipo de alumnos que son los encargados de ensamblar estos primeros prototipos. Se va a presentar a los que están encargados del desarrollo del auto eléctrico, a los chicos del taller de mecánica y lo más importante es que mostraremos el chasis y más de 250 kilos de baterías de litio para traccionar los autos”, dijo Tracci.

“Estamos importando el litio, Argentina no cuenta con desarrolladores internos, pero en Catamarca se litigó para que una empresa china fabrique las baterías y otras en Jujuy con una empresa canadiense. Estoy contento porque voy a comenzar a desarrollar proveedores internos. Aplicamos también para el Fontar que es un crédito que da el Banco Interamericano de Desarrollo para que comencemos a desarrollar el chasis también acá, así que podemos decir en un futuro que el auto será 100% argentino. No como otros, que dicen que se fabrican acá, pero traen de China”, aseguró el empresario.