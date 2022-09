Rescataron al yacaré que estaba en la playa: era acechado por malloneros y bañistas

El Centro de Conservación Aguará rescató al yacaré que en los últimos días había aparecido en la playa Arazaty de la ciudad de Corrientes.

Catalina Mancedo, integrante de dicho centro, confirmó a ellitoral.com.ar que el animal fue trasladado debido a que era acechado por los malloneros y los bañistas.

"Esto no fue un logro, perdimos la batalla,la gente no entiende que debe mantener y respetar a la fauna silvestre", afirmó.

En ese sentido, Mancedo señaló que es necesario que "toda la sociedad tiene que aprender a convivir con la presencia de los yacaré, monos carayá, lagartos overos, porque se viene un verano difícil y estamos pasando por una sequía".

A su vez, sostuvo que por las noches, cuando el animal no tenía custodia, "estaba siendo acechado por los malloneros y además, la gente no mantenía el distanciamiento, no mantenía a sus perros con correa".

"Todavía nos queda mucho por trabajar, educar y tener empatía y de poder disfrutar de nuestra fauna silvestre sin tener que invadir o lastimar", precisó.

Entre tanto, remarcó: "Vamos a seguir apostando a la educación ambiental desde el Centro Aguará, esa es nuestra mejor herramienta para la conservación de nuestra fauna silvestre".

Por cuestiones de seguridad, no se reveló el lugar al que fue llevado el yacaré.