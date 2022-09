Casi el 62 % de la población tuvo un ingreso promedio de $66.552

El 61,7% de la población total, estimada en alrededor de 17.976.991 personas, registró un ingreso medio de $66.552 durante el segundo trimestre del año, en medio de una mejora de la distribución, según el coeficiente de Gini, y un crecimiento de 6,9% de la economía, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En su informe “Distribución del ingreso”, el Indec precisó además que el 10% más pobre de la población ocupada concentraba 1,5% del total de ingresos, mientras que el 10% más rico concentraba 29%, al término del primer segundo del año.

Respecto a la población ocupada, el Indec dio cuenta que se registró un ingreso promedio de $66.604 y un ingreso mediano de $53.000.

El Indec dio cuenta también que el ingreso promedio per cápita de la población, más allá de si está ocupado o no, alcanzó los $29.137, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $31.125.

En tanto, la mayor equidad quedó reflejada en el Coeficiente de Gini, una relación matemática que tiene al “0” como el nivel de mayor igualdad y al “1” con el mayor desequilibrio.

