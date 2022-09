“Busca victimizarse”: Juntos por el Cambio criticó el alegato

La oposición cuestionó con dureza el alegato de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por supuestos hechos de corrupción en la causa Vialidad, al señalar que el único objetivo fue “victimizarse”.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, sostuvo que Cristina “no se hace cargo de nada” y agregó: “La obra se llama: el estorbo de la Justicia. No tiene arreglo su mirada contra las instituciones”. En ese eje, Maximiliano Ferraro, diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, consideró que “el alegato y las pruebas exhibidos en este juicio, iniciados en la denuncia de Elisa Carrió en 2008, son lapidarios y concluyentes”. Para Ferraro “Cristina Kirchner lo sabe y utiliza la oportunidad para victimizarse y volver a emprender su ataque contra la Justicia”.

El diputado nacional de la UCR Mario Negri consideró: “Que te elijan por el voto popular no te da ningún escudo para no ser alcanzado por la Justicia”. Desde su cuenta de Twitter, el radical argumentó que “porque funciona la división de poderes hoy hay un juicio en marcha contra la Vicepresidenta. Este juicio no es ni anti-republicano ni anti-federal. Nadie tiene coronita”. En consonancia, Hernán Reyes, legislador porteño de la CC, enfatizó: “La vicepresidenta toma al pueblo como rehén. Los votos no dan impunidad”. “No dijo nada contundente ni concluyente. Dio mensajes más políticos”, le dijo a Infobae Juan Manuel López, presidente del bloque de la CC en Diputados. En relación con el pedido de CFK para investigar a los jueces, López sostuvo: “Lo del prevaricato estuvo muy de más, fue una amenaza inconducente”. Desde la bancada radical en el Senado, Alfredo Cornejo, analizó en diálogo con este medio que la vicepresidenta “no se enfoca en contestar las pruebas ni cómo se explica que Lázaro Báez creó una empresa”.

(JML)