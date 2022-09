De Mendiguren ve posible un nuevo blanqueo para empresas

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, adelantó este viernes que el Gobierno analiza la posibilidad de realizar un blanqueo de la divisa estadounidense para que las empresas tengan más capacidad de importación: “Lo estudiamos, porque estamos desesperados por los dólares”, reconoció en declaraciones radiales.

De Mendiguren sostuvo un encuentro con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) este jueves, donde los empresarios expresaron las dificultades para traer insumos desde el exterior, por las restricciones en el acceso al mercado de capitales para financiarse.

Como respuesta, el Ejecutivo no descarta la posibilidad de que los industriales puedan usar dólares no declarados en el país, lo que requeriría un complejo andamiaje legal.

Por otro lado, el secretario le pidió al sector industrial mayor responsabilidad para contener la suba de precios. “Los industriales pedían estabilidad y para alcanzarla se necesita que todos pongan. Para alcanzarlo, si vos no me ayudás con los precios, no podemos tener estabilidad. Para buscar la estabilidad, es responsabilidad de todos, también de la oposición”, enfatizó.

(JML)

.

(EN)